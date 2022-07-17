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    • Dünya
    • 17.07.2022 14:08
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    • 17.07.2022 14:24
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    Korku dağları sardı: PKK/YPG’li teröristler rejim bayrağı astı

    Suriye'nin Kobani olarak bilinen Ayn El Arap bölgesinde PKK/YPG'li teröristler Türkiye'nin muhtemel operasyonu öncesi sığınacakları liman arıyor. Teröristler son çare olarak Türkiye tarafından görülen yüksek noktalara, rejim bayrakları astı.

    DHA
    PKK/YPG’li teröristlerden yeni oyun ’rejim bayrağı’ astılar

    Başkan Recep Tayyip Erdoğan, "Suriye sınırımızda oluşturmaya başladığımız güvenlik koridorunun eksiklerini tamamlamayla ilgili hazırlıklarımız biter bitmez yeni harekatlara başlayacağız" açıklamasında bulunarak terör örgütünün kontrolünde olan ve bölge halkının güvenliği için tehdit oluşturan bölgelere yönelik yeni askeri harekat sinyali vermişti.

    Operasyon sinyalinin ardından terör örgütü PKK/YPG'de başlayan panik devam ediyor.

    REJİM BAYRAĞIYLA KAMUFLE ÇABASI
    Son olarak Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinin karşısında bulunan teröristlerin kontrolündeki Suriye'nin Ayn El Arap kentinde de teröristler rejim bayrağı ile kendilerini kamufle etme yoluna başvurdu.

    Ayn El Arap kentinin yüksek bir noktasında teröristlerin mevzi olarak kullandığı tepeye, dün rejim bayrağı asıldı.

    AĞIR SİLAH VE ARAÇLAR GÖZLENDİ

    Türkiye tarafından da görülebilen bir büyük ve birkaç küçük Suriye rejimi bayrağı asılması dikkat çeken tepede, teröristlerin ağır silahlar ve araçlarının bulunduğu gözlendi.

        Teröristlerin silindir şeklinde yapılmış olan gözlem kulelerinin bulunduğu tepede, olası hava harekatına karşı sığınak ve tünellerinin de inşa edilmiş olduğu görüldü.

        Türk Silahlı Kuvvetleri unsurları ise teröristlerin bayrak oyunu yaptığı Ayn El Arap sınır hattında önlemlerini sürdürüyor.

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        Haberler Dünya Korku dağları sardı: PKK/YPG’li teröristler rejim bayrağı astı
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