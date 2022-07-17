Korku dağları sardı: PKK/YPG’li teröristler rejim bayrağı astı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, "Suriye sınırımızda oluşturmaya başladığımız güvenlik koridorunun eksiklerini tamamlamayla ilgili hazırlıklarımız biter bitmez yeni harekatlara başlayacağız" açıklamasında bulunarak terör örgütünün kontrolünde olan ve bölge halkının güvenliği için tehdit oluşturan bölgelere yönelik yeni askeri harekat sinyali vermişti.

Operasyon sinyalinin ardından terör örgütü PKK/YPG'de başlayan panik devam ediyor.

REJİM BAYRAĞIYLA KAMUFLE ÇABASI

Son olarak Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinin karşısında bulunan teröristlerin kontrolündeki Suriye'nin Ayn El Arap kentinde de teröristler rejim bayrağı ile kendilerini kamufle etme yoluna başvurdu.