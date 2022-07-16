İlk kez oldu! Azerbaycan ve Ermenistan arasında dikkat çeken temas

Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov, çalışma ziyareti dolayısıyla gittiği Gürcistan'ın başkenti Tiflis'te temaslarını sürdürüyor.

Gürcistan Başbakanı İraklı Garibaşvili ile bir araya gelen Bakan Bayramov, daha sonra Ermenistan Dışişleri Bakanı Ararat Mirzoyan ile ikili görüşme gerçekleştirdi.

İLK KEZ YÜZ YÜZE TEMAS

Görüşme, Bayramov-Mirzoyan arasında ilk kez ikili yüz yüze görüşme olması nedeniyle önem taşıyor.

Öte yandan, Bayramov ile Mirzoyan, daha önce Duşanbe'de Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile gerçekleştirilen üçlü görüşmede bir araya gelmişti.