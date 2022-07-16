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    • Dünya
    • 16.07.2022 16:01
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    • 16.07.2022 16:01
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    İlk kez oldu! Azerbaycan ve Ermenistan arasında dikkat çeken temas

    Son dakika haberleri... Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov ve Ermenistan Dışişleri Bakanı Ararat Mirzoyan arasındaki ilk kez ikili görüşme gerçekleştirildi.

    İlk kez oldu

    Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov, çalışma ziyareti dolayısıyla gittiği Gürcistan'ın başkenti Tiflis'te temaslarını sürdürüyor.

    Gürcistan Başbakanı İraklı Garibaşvili ile bir araya gelen Bakan Bayramov, daha sonra Ermenistan Dışişleri Bakanı Ararat Mirzoyan ile ikili görüşme gerçekleştirdi.

    İLK KEZ YÜZ YÜZE TEMAS
    Görüşme, Bayramov-Mirzoyan arasında ilk kez ikili yüz yüze görüşme olması nedeniyle önem taşıyor.

    Öte yandan, Bayramov ile Mirzoyan, daha önce Duşanbe'de Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile gerçekleştirilen üçlü görüşmede bir araya gelmişti.

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    Haberler Dünya İlk kez oldu! Azerbaycan ve Ermenistan arasında dikkat çeken temas
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