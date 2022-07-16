Fransız polisinden tepki çeken hareket! Ağzına yüzüne gaz sıktılar

ULUSAL POLİS MÜFETTİŞLİĞİ HAREKETE GEÇTİ

Tepkiler sonrası Paris Emniyet Müdürlüğü de konuyla ilgili sosyal medyadan yaptığı açıklamada, Ulusal Polis Müfettişliği'nin olayın gerçek nedenini araştırmak ve memurların kimliklerini tespit etmek için harekete geçtiğini bildirdi.

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