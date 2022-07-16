Fransız polisinden tepki çeken hareket! Ağzına yüzüne gaz sıktılar

Fransa'nın başkenti Paris yakınındaki Le Bourget banliyösünde kaldırımda bekleyen bir kişinin, etrafındakilere çeşitli nesneler fırlattığı gerekçesiyle olay yerine polis çağırıldı.
EVSİZ ŞAHSIN AĞZINA YÜZÜNE GAZ PÜSKÜRTTÜLER
Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, araçla bölgeye gelen polisin evsiz olduğu iddia edilen kişiye göz yaşartıcı gaz ile müdahale ettiği görüldü.
ACI İÇİNDE KIVRANDI
Gaz nedeniyle canı yanan şahıs ise acılar içinde kıvrılarak yere yığıldı.
TEPKİ YAĞDI
Öte yandan sosyal medyada büyük tepki toplayan görüntülerin ardından birçok sosyal medya kullanıcısı yapılan davranışın "kabul edilemez" olduğunu vurguladı.
ULUSAL POLİS MÜFETTİŞLİĞİ HAREKETE GEÇTİ
Tepkiler sonrası Paris Emniyet Müdürlüğü de konuyla ilgili sosyal medyadan yaptığı açıklamada, Ulusal Polis Müfettişliği'nin olayın gerçek nedenini araştırmak ve memurların kimliklerini tespit etmek için harekete geçtiğini bildirdi.