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    • Dünya
    • 16.07.2022 16:54
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    • 16.07.2022 17:02
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    Fransız polisinden tepki çeken hareket! Ağzına yüzüne gaz sıktılar

    Fransa’da yaşanan polis şiddetine bir yenisi daha eklendi. Başkent Paris yakınındaki Le Bourget banliyösünde evsiz olduğu iddia edilen bir kişiye göz yaşartıcı gaz sıkan polisin görüntüleri sosyal medyada büyük tepki çekti. Araçla bölgeye gelen polisin evsiz olduğu iddia edilen kişiye göz yaşartıcı gaz ile müdahale ettiği görüldü. Gaz nedeniyle canı yanan şahıs ise acılar içinde kıvrılarak yere yığıldı.

    İHA
    Fransız polisinden tepki çeken hareket!

    Fransa'nın başkenti Paris yakınındaki Le Bourget banliyösünde kaldırımda bekleyen bir kişinin, etrafındakilere çeşitli nesneler fırlattığı gerekçesiyle olay yerine polis çağırıldı.

    EVSİZ ŞAHSIN AĞZINA YÜZÜNE GAZ PÜSKÜRTTÜLER
    Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, araçla bölgeye gelen polisin evsiz olduğu iddia edilen kişiye göz yaşartıcı gaz ile müdahale ettiği görüldü.

    ACI İÇİNDE KIVRANDI
    Gaz nedeniyle canı yanan şahıs ise acılar içinde kıvrılarak yere yığıldı.

    TEPKİ YAĞDI
    Öte yandan sosyal medyada büyük tepki toplayan görüntülerin ardından birçok sosyal medya kullanıcısı yapılan davranışın "kabul edilemez" olduğunu vurguladı.

    ULUSAL POLİS MÜFETTİŞLİĞİ HAREKETE GEÇTİ
    Tepkiler sonrası Paris Emniyet Müdürlüğü de konuyla ilgili sosyal medyadan yaptığı açıklamada, Ulusal Polis Müfettişliği'nin olayın gerçek nedenini araştırmak ve memurların kimliklerini tespit etmek için harekete geçtiğini bildirdi.

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    Haberler Dünya Fransız polisinden tepki çeken hareket! Ağzına yüzüne gaz sıktılar
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