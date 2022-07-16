FBI'ın en çok arananlar listesindeydi! Uyuşturucu kaçakçısı Rafael Caro Quintero yakalandı... Şok helikopter kazası

TUTUKLANIP SERBEST KALMIŞTI

Guadalajara Kartelinin kurucusu 69 yaşındaki Rafael Caro Quintero, DEA ajanı Enrique Camarena cinayeti ile suçlanarak 1985 yılında Kosta Rika'da tutuklanmış ve 28 yıl hapis yattıktan sonra 9 Ağustos 2013 tarihinde serbest bırakılmıştı. Ancak yine aynı cinayet sebebiyle 16 Ocak 2015'te bir federal mahkeme tarafından suçlu bulunarak hakkında tutuklama kararı çıkartılmıştı.

BAŞINA KONULAN ÖDÜL REKOR BEDELDE

Quintero'nun yakalanması için başına konulan 20 milyon dolarlık ödül ise şimdiye kadar bir uyuşturucu kaçakçısı için verilen en büyük rakam olmuştu.