FBI'ın en çok arananlar listesindeydi! Uyuşturucu kaçakçısı Rafael Caro Quintero yakalandı... Şok helikopter kazası

Federal Soruşturma Bürosu'nun (FBI) en çok aranan 10 kaçak listesinde yer alan uyuşturucu kaçakçılığı lideri Rafael Caro Quintero Meksika'da yakalandı.
EĞİTİMLİ KÖPEK ÇALILARIN ARASINDA BULDU
Meksika Donanma Sekreterliği (SEMAR) tarafından yapılan açıklamaya göre, Meksika ve ABD hükümetleri tarafından yıllardır aranan uyuşturucu kaçakçılığı örgütü lideri Rafael Caro Quintero, Meksika'nın Sinaloa eyaletinde yer alan Choix kenti etrafında yakalandı.
Meksika Cumhuriyet Başsavcılığı ve SEMAR tarafından ortak yürütülen operasyonla Choix kentindeki kırsal bir alanda tespit edilen Quintero, çalılıkların arkasına saklandığı sırada Max adlı bir eğitim köpeğinin yardımıyla bulundu.
RAFAEL CARO QUİNTERO'NUN İADESİNİ İSTEYECEKLER
Olayın ardından ABD Adalet Bakanı Merrick Garland bir açıklama yaparak Meksikalı yetkililere teşekkür etti. Caro Quintero tarafından 1985'de kaçırılan ve işkence yapılarak öldürülen ABD Uyuşturucu ile Mücadele Dairesi (DEA) ajanı Enrique Camarena'ya atıfta bulunan Merrick, "ABD kolluk kuvvetlerini kaçıran, işkence yapan ve öldüren hiç kimse için saklanacak yer yok" ifadelerini kullandı. Bakan Garland ayrıca Meksikalı yetkililerden Quintero'nun iadesini isteyeceklerini de duyurdu.