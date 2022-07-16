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    • Dünya
    • 16.07.2022 12:20
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    • 16.07.2022 12:41
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    FBI'ın en çok arananlar listesindeydi! Uyuşturucu kaçakçısı Rafael Caro Quintero yakalandı... Şok helikopter kazası

    FBI'ın en çok aranan 10 kaçak listesinde yer alan uyuşturucu kaçakçısı Rafael Caro Quintero Meksika’da yakalandı. Rafael Caro Quintero'nun yakalanması için gerçekleştirilen operasyona katılan donanmaya ait bir helikopterin düşmesi sonucu 14 kişi hayatını kaybetti.

    AJANSLAR
    Uyuşturucu baronuna operasyonda feci kaza

    Federal Soruşturma Bürosu'nun (FBI) en çok aranan 10 kaçak listesinde yer alan uyuşturucu kaçakçılığı lideri Rafael Caro Quintero Meksika'da yakalandı.

    EĞİTİMLİ KÖPEK ÇALILARIN ARASINDA BULDU
    Meksika Donanma Sekreterliği (SEMAR) tarafından yapılan açıklamaya göre, Meksika ve ABD hükümetleri tarafından yıllardır aranan uyuşturucu kaçakçılığı örgütü lideri Rafael Caro Quintero, Meksika'nın Sinaloa eyaletinde yer alan Choix kenti etrafında yakalandı.

    Meksika Cumhuriyet Başsavcılığı ve SEMAR tarafından ortak yürütülen operasyonla Choix kentindeki kırsal bir alanda tespit edilen Quintero, çalılıkların arkasına saklandığı sırada Max adlı bir eğitim köpeğinin yardımıyla bulundu.

    RAFAEL CARO QUİNTERO'NUN İADESİNİ İSTEYECEKLER
    Olayın ardından ABD Adalet Bakanı Merrick Garland bir açıklama yaparak Meksikalı yetkililere teşekkür etti. Caro Quintero tarafından 1985'de kaçırılan ve işkence yapılarak öldürülen ABD Uyuşturucu ile Mücadele Dairesi (DEA) ajanı Enrique Camarena'ya atıfta bulunan Merrick, "ABD kolluk kuvvetlerini kaçıran, işkence yapan ve öldüren hiç kimse için saklanacak yer yok" ifadelerini kullandı. Bakan Garland ayrıca Meksikalı yetkililerden Quintero'nun iadesini isteyeceklerini de duyurdu.

        OPERASYONDA HELİKOPTER DÜŞTÜ: 14 ÖLÜ
        Meksika Donanma Sekreterliği'nden (SEMAR) yapılan açıklamaya göre uyuşturucu çetesi lideri Rafael Caro Quintero'nun yakalanması için düzenlenen operasyona katılan Black Hawk tipi bir askeri helikopter, Sinaloa eyaletindeki Los Mochis Uluslararası Havalimanı yakınlarında düştü. Olay yerine ambulans ekibi sevk edildi.

        Helikopterde bulunan 15 kişiden 14'ünün hayatını kaybettiği açıklandı.

        TUTUKLANIP SERBEST KALMIŞTI
        Guadalajara Kartelinin kurucusu 69 yaşındaki Rafael Caro Quintero, DEA ajanı Enrique Camarena cinayeti ile suçlanarak 1985 yılında Kosta Rika'da tutuklanmış ve 28 yıl hapis yattıktan sonra 9 Ağustos 2013 tarihinde serbest bırakılmıştı. Ancak yine aynı cinayet sebebiyle 16 Ocak 2015'te bir federal mahkeme tarafından suçlu bulunarak hakkında tutuklama kararı çıkartılmıştı.

        BAŞINA KONULAN ÖDÜL REKOR BEDELDE
        Quintero'nun yakalanması için başına konulan 20 milyon dolarlık ödül ise şimdiye kadar bir uyuşturucu kaçakçısı için verilen en büyük rakam olmuştu.

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