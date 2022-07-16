Belçika Başbakan Yardımcısı Wilmes, eşine bakmak için görevi bırakma kararı aldı

Belçika Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Sophie Wilmes, geçtiğimiz aylarda görevi bırakacağını açıkladı. Wilmes, beyin kanseri teşhisi konulan Christopher Stone'a bakmak için bu kararı aldığını açıkladı. Ve Wilmes, dün resmen istifasını verdi. Wilmes, "Eşimin hastalığı, zorlu bir savaş gerektiriyor. Bu süreçte eşime ve çocuklarımıza destek olmak istiyorum ancak hükümetteki mevcut görevlerim bunu yapmama izin vermiyor" dedi ve tedavi sürecinde eşinin yanında bulunabilmek için istifa ettiğini açıkladı.

TARİHE GEÇMİŞTİ

Wilmes, daha önce Belçika'nın ilk kadın başbakanı olmuştu. RTBF Televizyonu'nun eski haber sunucusu Hadja Lahbib, dışişleri bakanlığı görevine atandı. Sophie Wilmes'in eşi Christopher Stone'a Nisan ayında agresif bir beyin tümörü teşhisi kondu. Bunun üzerine geçici olarak görevinden ayrıldığını duyuran Wilmes, son kararını dün akşam kamuoyuna açıkladı.