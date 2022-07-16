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    • Dünya
    • 16.07.2022 20:49
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    • 16.07.2022 20:49
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    Avrupa'da panik! "Sessiz katil artık aramızda" 2050 senaryosu çok yaklaştı

    Avrupa'da gündem kavuran sıcaklar... Dünya iklim krizinin acı sonuçları ile bu yıl defalarca kez yüz yüze geldi. Avrupa'ya yayılan sıcak hava dalgası Portekiz, Fransa ve İspanya'da orman yangınlarını körüklemeye devam ederken İngiltere ilk kez 'kırmızı alarm' yayınladı. Uzmanlar sıcak hava dalgasının 'sessiz bir katil' olduğuna dikkat çekerek insanları uyarıyor...

    Sessiz katil artık aramızda

    Yaz aylarının gelmesi ile sıcak hava dalgasına boğulan Avrupa, dünyanın dört bir köşesindeki farklı ülkelerde başlayan Orman Yangınları, buzulların erimesi, mevsim dışı hava olayları... İklim Krizi kendini tüm dünyaya derinden hissettirmeye başladı.

    Bu yıl ABD'nin Montana eyaletinde şiddetli yağmur ve karların erimesi sonucu sel felaketi meydana gelirken Meksika'nın Monterrey taraflarında Kuraklık sebebiyle haftalarca süren susuzluk yaşandı. Norveç'in Kutup kenti Tromso'da rekor sıcaklıklar hissedilirken Asya'da yer yer sıcaklığa bağlı kuraklık meydana geldi.

    2050 SENARYOSU İLE KORKUTAN BENZERLİK PANİĞE NEDEN OLDU

    İngiltere Meteoroloji Kurumu'ndaki (MET) meteorologlar 2 yıl önce 2050 yılında hava sıcaklıklarının nasıl olacağına dair tahminlerini yayınlamıştı. Önümüzdeki 30 yıl içerisinde beklenenlere dikkat çekmek için yapılan tahminlerin İngiltere'nin bu haftaki hava durumu ile benzerliği paniğe neden oldu.

    SESSİZ KATİL ARAMIZDA

    Washington Üniversitesi'nde iklim ve sağlık araştırmacısı Kristie Ebi ölümcül sıcak dalgasının insanlar için aciliyet duygusu uyandırmadığını ancak "sessiz bir katil" olduğunun altını çiziyor.

        Ebi CNN'e verdiği demeçte, "Dışarısı sıcak olduğunda insanlar insanlar başlarına gelebilecek yüksek riskleri düşünmüyorlar. İklim krizi hayatımızı şimdiden etkiliyor ve en savunmasız olanları vuruyor." ifadelerini kullandı.

        İNGİLTERE İLK KEZ KIRMIZI ALARM VERDİ

        Sıcak hava dalgasının en çok etkilediği ülkelerden biri olan İngiltere'nin önümüzdeki hafta 40 dereceyi görebileceği düşünülüyor. Sıra dışı sıcak hava dalgası için alarm haline geçen hükümet ilk kez 'kırmızı alarm' yayınladı.
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        Haberler Dünya Avrupa'da panik! "Sessiz katil artık aramızda" 2050 senaryosu çok yaklaştı
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