Avrupa'da panik! "Sessiz katil artık aramızda" 2050 senaryosu çok yaklaştı

Ebi CNN'e verdiği demeçte, "Dışarısı sıcak olduğunda insanlar insanlar başlarına gelebilecek yüksek riskleri düşünmüyorlar. İklim krizi hayatımızı şimdiden etkiliyor ve en savunmasız olanları vuruyor." ifadelerini kullandı.



İNGİLTERE İLK KEZ KIRMIZI ALARM VERDİ

Sıcak hava dalgasının en çok etkilediği ülkelerden biri olan İngiltere'nin önümüzdeki hafta 40 dereceyi görebileceği düşünülüyor. Sıra dışı sıcak hava dalgası için alarm haline geçen hükümet ilk kez 'kırmızı alarm' yayınladı.