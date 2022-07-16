Avrupa'da panik! "Sessiz katil artık aramızda" 2050 senaryosu çok yaklaştı

Yaz aylarının gelmesi ile sıcak hava dalgasına boğulan Avrupa, dünyanın dört bir köşesindeki farklı ülkelerde başlayan Orman Yangınları, buzulların erimesi, mevsim dışı hava olayları... İklim Krizi kendini tüm dünyaya derinden hissettirmeye başladı.
Bu yıl ABD'nin Montana eyaletinde şiddetli yağmur ve karların erimesi sonucu sel felaketi meydana gelirken Meksika'nın Monterrey taraflarında Kuraklık sebebiyle haftalarca süren susuzluk yaşandı. Norveç'in Kutup kenti Tromso'da rekor sıcaklıklar hissedilirken Asya'da yer yer sıcaklığa bağlı kuraklık meydana geldi.
2050 SENARYOSU İLE KORKUTAN BENZERLİK PANİĞE NEDEN OLDU
İngiltere Meteoroloji Kurumu'ndaki (MET) meteorologlar 2 yıl önce 2050 yılında hava sıcaklıklarının nasıl olacağına dair tahminlerini yayınlamıştı. Önümüzdeki 30 yıl içerisinde beklenenlere dikkat çekmek için yapılan tahminlerin İngiltere'nin bu haftaki hava durumu ile benzerliği paniğe neden oldu.
SESSİZ KATİL ARAMIZDA
Washington Üniversitesi'nde iklim ve sağlık araştırmacısı Kristie Ebi ölümcül sıcak dalgasının insanlar için aciliyet duygusu uyandırmadığını ancak "sessiz bir katil" olduğunun altını çiziyor.