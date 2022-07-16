Avrupa'da "karanlık" dönem! Rusya ile restleşme sonrası kaos! Doğalgaz vanası kapandı...

Avrupa Önce Boris Johnson'un istifası ardından İtalya Başbakanı Mario Draghi'nin istifa kararı ile sarsıldı. Almanya'da ise Rusgazının kesilmesi ülkede krize neden olurken gözler Almanya Başbakanı Olaf Scholz'a çevrildi. Öte yandan Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un enerji krizine karşı sokakları karartma kararı alması da dikkatleri çekti.
FRANSA'DA ENERJİ KRİZİ
Almanya ve Hollanda'nın ardından Fransa'dan da enerji tasarrufu açıklamaları geldi. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron vatandaşlarına, Rus gazının tamamen kesilmesine karşı 'hazırlıklı olun' çağrısı yaparken şimdiden alternatif kaynaklara yönelmeleri gerektiğini belirtti.
GEREKSİZ IŞIKLAR KAPATILACAK
Macron, hükümetin enerji tasarrufu için bir plan hazırlayacağını duyurdu bu plana kamuya ait gereksiz sokak lambalarının gece kapatılmasıyla başlayacağını söyledi. Ukrayna-Rusya savaşının devam edeceğini söyleyen Macron, "Rusya enerjiyi, tıpkı gıdayı kullandığı gibi, bir silah olarak kullanıyor. Kendimizi Rus gazı olmadan yaşamak zorunda kalacağımız bir senaryoya hazırlamalıyız" diye konuştu.