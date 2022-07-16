Avrupa'da "karanlık" dönem! Rusya ile restleşme sonrası kaos! Doğalgaz vanası kapandı...

DRAGHİ'NİN İSTİFASI

İtalya'da ise Mario Draghi liderliğindeki koalisyon hükümeti, koronavirüs salgınının yol açtığı sağlık ve ekonomik kriz koşullarında ulusal birlik hükümeti olarak 13 Şubat 2021'de göreve gelmişti.10 siyasi partinin desteği alan Draghi'nin istifasına göden şüreç ise şöyle gerçekleşmişti. Hükümetin Ukrayna'daki savaş nedeniyle ailelerin ve işletmelerin artan enerji fiyatlarıyla mücadelesine destek için hazırladığı yaklaşık 23 milyar euro değerindeki ekonomik yardım paketi, koalisyon partilerinden M5S olmadan kabul edilmişti. Ancak M5S'nin destek vermediği bir hükümete liderlik etmeyeceğini daha önce açıklayan Draghi, Senato'daki sonucun ardından bakanlar kurulunda istifa edeceğini açıklayıp, istifasını vermek üzere Cumhurbaşkanı Mattarella'ya gitmişti. Cumhurbaşkanı, Başbakanın istifasını kabul etmedi ve kendisini durum değerlendirmesini yapmak üzere parlamentoya gitmeye davet etti.

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