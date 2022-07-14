SON DAKİKA! İtalya Başbakanı Draghi'den flaş istifa kararı





BOYKOT EDİLEN YARDIM PAKETİ SENATO'DAN ONAY ALDI

Hükümetin, Ukrayna-Rusya Savaşı artan enerji fiyatlarıyla mücadele için hazırladığı yaklaşık 23 milyar euro değerindeki ekonomik yardım paketi parlamentonun üst kanadı Senato'da oylandı. Koalisyon hükümetinin ortaklarından M5S, söz konusu yardın paketinin yeterli olmadığını öne sürerek oylamayı boykot etti. Yardım paketi oylamasına 211 senatör katılırken, 39 "Hayır" oyuna karşılık 172 "Evet" oyuyla yardım paketi Senato tarafından onaylandı.



ERKEN SEÇİME GİDİLEBİLİR

Analistler, yardım paketine yönelik muhalefetin ideolojik değil, parti içi anlaşmazlıkların bir sonucu olduğunu savundu. İtalya'da Haziran 2023te yapılması planlanan genel seçimlerin Draghi'nin istifası sonrası erkene çekilebileceği ifade edildi. Şubat 2021den bu yana görevde olan Draghi, M5S'nin desteği olmadan da İtalya parlamentosunda çoğunluğu elinde tutuyor.

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