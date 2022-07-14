SON DAKİKA: Gözler Başkan Erdoğan-Putin zirvesinde! Dünya böyle gördü: Bu bir umut ışığı

GÖZLER TAHRAN'DAKİ ZİRVEDE

Amerikan Wall Street Journal gazetesinde yer alan haberde, İstanbul'da yapılan zirvede Ukrayna limanlarında bekleyen tahıl ve gıda maddelerinin sevkine ilişkin bir anlaşmya varıldığı ancak bunun Putin tarafından da onauylanması gerektiğine dikkat çekildi. Başkan Erdoğan ve Putin arasında Tahran'da gerçekleşecek zirveye işarete eden yetkililerin bu görüşmede imzanın atılacağına inandığı ifade edildi.