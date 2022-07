Zelenskiy'den İstanbul'daki tahıl koridoru zirvesi sonrası açıklama: Türkiye'ye minnettarım

"DÜNYA DEMOKRASİSİ, RUS TERÖRİSTLERİ SORUMLU KILMAK İÇİN GEREKEN HER ŞEYİ YAPMAYA HAZIR"

Hollanda'nın Lahey kentinde yarın yapılması planlanan Savaş Suçlularının Adalete Teslim Forumunda katılımcılara hitap edeceğini belirten Zelenski, "Hollanda'nın Lahey kentinde yarın yapılacak olan ve Rus savaş suçlularını adalete teslim etmeye yönelik düzenlenecek forumun katılımcılarına hitap edeceğim. Dünya demokrasisi, Ukraynalılara karşı kötülüklerden her Rus teröristleri sorumlu kılmak için gereken her şeyi yapmaya hazır. Çabalarımızla tüm suçluların adil cezalar almalarını koordine etmeliyiz" dedi.