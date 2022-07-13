Zelenskiy'den İstanbul'daki tahıl koridoru zirvesi sonrası açıklama: Türkiye'ye minnettarım

ÖNEMLİ ÇABA



Zelenski, "Dünya pazarına gıda arzını yeniden sağlamak için gerçekten önemli çabalar sarf ediyoruz. Birleşmiş Milletler'e ve Türkiye'ye çabaları için minnettarım. Bu hikayenin başarısına sadece devletimizin değil abartısız tüm dünyanın ihtiyacı var. Karadeniz'de gemi taşımacılığına yönelik Rus tehdidini ortadan kaldırmak mümkün olursa, küresel gıda krizinin ciddi sonuçlarını ortadan kaldırmak mümkün olacaktır. Ukrayna heyeti bana bazı ilerlemeler olduğunu bildirdi. Ayrıntıları önümüzdeki günlerde BM Genel Sekreteri ile görüşeceğiz" dedi.