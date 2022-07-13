Zelenskiy'den İstanbul'daki tahıl koridoru zirvesi sonrası açıklama: Türkiye'ye minnettarım

Rusya'nın Ukrayna'ya saldırıları sonrası Ukrayna tahılının Karadeniz limanlarından sevkiyatında yaşanan sorunlarla ilgili Rusya, Türkiye, Birleşmiş Milletler (BM) ve Ukrayna taraflarının temsilcileri İstanbul'da bir araya geldi. Rusya, Türkiye ve Ukrayna'nın askeri temsilcilerinin katıldığı toplantı sonrası Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, yayınlandığı görüntülü mesaj ile toplantıyı değerlendirdi.
ÖNEMLİ ÇABA
Zelenski, "Dünya pazarına gıda arzını yeniden sağlamak için gerçekten önemli çabalar sarf ediyoruz. Birleşmiş Milletler'e ve Türkiye'ye çabaları için minnettarım. Bu hikayenin başarısına sadece devletimizin değil abartısız tüm dünyanın ihtiyacı var. Karadeniz'de gemi taşımacılığına yönelik Rus tehdidini ortadan kaldırmak mümkün olursa, küresel gıda krizinin ciddi sonuçlarını ortadan kaldırmak mümkün olacaktır. Ukrayna heyeti bana bazı ilerlemeler olduğunu bildirdi. Ayrıntıları önümüzdeki günlerde BM Genel Sekreteri ile görüşeceğiz" dedi.
"KUZEY KORE'YE EN ÜST DÜZEYDE SERT TEPKİ VERECEĞİZ"
Ukrayna'nın doğusundaki Rus yanlısı ayrılıkçı sözde Donetsk Halk Cumhuriyeti ve Luhansk Halk Cumhuriyeti'nin bağımsızlığının Kuzey Kore tarafından tanınmasına da değinen Zelenski, "Bugün Donetsk'teki işgal yapılarının temsilcileri, Kuzey Kore tarafından tanındıklarını açıkladılar. Elbette en üst düzeyde sert tepki vereceğiz. Ama bu öyle bir haber ki yorum yapmaya bile gerek yok. Her şey ortada" ifadelerini kullandı.