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    • Dünya
    • 13.07.2022 19:17
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    • 13.07.2022 19:27
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    Yunanistan'da yangın söndürme helikopteri denize düştü!

    Son dakika dünya haberleri... Yunanistan'da Sisam Adası'ndaki yangın söndürme çalışmalarına katılan bir helikopterin düştüğü bildirildi. Ukrayna'dan kiralanan helikopterde biri Romanyalı, ikisi Moldovyalı, biri Yunan toplam 4 kişi bulunuyordu.

    Yunanistan’da helikopter denize düştü!

    Yunanistan'da Sisam Adası'ndaki yangın söndürme çalışmalarına katılan bir helikopter düştü.

    İÇİNDE 4 PERSONEL VARDI
    Yunan Devlet Televizyonu ERT'nin haberine göre, Ada'nın Palaiohori Bölgesi'nde çıkan orman yangınının söndürülmesi için çalışan helikopterde 4 görevli bulunuyordu.

    Yunanistan'ın yaz aylarında artan orman yangınları ile mücadele için kiraladığı "Mi 8" tipi helikopter, Agiou Mina açıklarında denize düştü.

    Ukrayna'dan kiralanan helikopterde biri Romanyalı, ikisi Moldovyalı, biri Yunan toplam 4 kişi bulunuyordu.

    Sahil Güvenlik birimleri, helikopterle denize düşen 2 kişiyi kurtardı. Diğer 2 kişi için ise arama-kurtarma çalışmaları sürdürülüyor.

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