Texas'taki saldırının yeni görüntüleri ortaya çıktı: 77 dakika sonra gelen skandal müdahale

McCraw ayrıca saldırı boyunca öğretmenlerin ve çocukların defalarca 911'i arayıp yardım istediğini, aralarından bir öğrencinin, "Lütfen polisi şimdi gönderin" diye yalvardığını aktarmıştı.

O SINIFTA RİSK ALTINDA ÇOCUKLAR VARDI

Yaklaşık bir saat boyunca çok sayıda polisin koridorda saldırganın bulunduğu sınıfa müdahale için beklediğini vurgulayan McCraw, "Olay yeri komutanı aktif bir saldırgan durumundan, kurduğu barikatın arkasına geçen bir birey durumuna geçildiğine inanıyordu. Komutan, daha fazla ekipmana ve daha fazla polise ihtiyacı olduğuna inanıyordu. Açıkçası sahip olduğumuz bilgilere göre o sınıfta risk altında olan çocuklar vardı ve olay aslında hala aktif bir saldırgan durumuydu. Taktik timlerinin gelmesini beklemek doğru bir karar değildi" ifadelerini kullanmıştı.

Ayrıca saat 12.21'de 911 üzerinden gelen başka bir çağrıda silah sesleri duyulmasına rağmen taktik timlerinin beklendiği öğrenilmişti.

18 yaşındaki Salvador Ramos, "AR-15" tipi otomatik saldırı silahı ile 24 Mayıs'ta girdiği okulda 19'u çocuk, 2'si öğretmen olmak üzere toplam 21 kişiyi öldürmüştü.