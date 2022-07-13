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    • Dünya
    • 13.07.2022 17:11
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    • 13.07.2022 17:20
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    Texas'taki saldırının yeni görüntüleri ortaya çıktı: 77 dakika sonra gelen skandal müdahale

    ABD'nin Texas eyaletindeki bir okulda gerçekleştirilen silahlı saldırıda 19 öğrenci ve 2 öğretmen öldürüldü. Katliama ilişkin yeni görüntüler skandalın boyutlarını tüm yönleriyle gösterdi.. Polisin saldırgana 77 dakika sonra müdahale ettiği ortaya çıktı.

    İHA
    Okul saldırısının ’skandal’ görüntüleri ortaya çıktı

    ABD'nin Texas eyaletine bağlı Uvalde'de 24 Mayıs'ta Robb İlköğretim Okulu'nda gerçekleştirilen ve 19'u çocuk toplam 21 kişinin öldürüldüğü silahlı saldırıya dair başlatılan soruşturma sürüyor.

    GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI
    'The Austin American-Statesman' adlı yerel gazete tarafından saldırıya dair elde edilen yeni görüntüler paylaşıldı. Görüntülerde saldırı anına ait okulun farklı noktalarındaki güvenlik kamerası görüntüleri yer aldı.

    YARI OTOMATİK SİLAHLA OKULA GİRDİ
    Otoparkta kaydedilen görüntülere göre 18 yaşındaki saldırgan hızla girdiği virajda kaza yaparken, kendisine doğru yaklaşan 2 kişiye ateş açıyor. Birinin son anda kaçtığı kameralara yansıyor. Bu sırada okuldakiler ve dışarıdakiler 911'i arayıp polise ihbarda bulunuyor, saldırgan ise elinde yarı otomatik silahla yerel saatle 11.33'te okula giriyor.

    Saldırgan sınıflara doğru yönelirken, saniyeler sonra kamera açısına giren bir çocuk, sınıfa dönmek üzere tuvaletten çıkıyor. Köşeyi dönen çocuk, silahlı saldırganın sınıf kapısının yanında durduğunu fark edince geri dönerken, saldırgan girdiği sınıfta art arda ateş açıyor.

    DAKİKALARCA BEKLEDİLER
    Saatler 11.36'yı gösterdiğinde ise polislerin sınıflara doğru ilerlediği ve bir süre sonra duyulan silah sesiyle birlikte geri çekildikleri görülüyor. Daha sonra 11.52'de okula ağır silahlı ve can yelekli polisler geliyor. Saldırgana müdahale etmek için yine dakikalarca beklendiği kameraya yansıyor.

    Polis olay yerine geldikten 45 dakika sonra sınıflardan en az 4 el daha silah sesi duyuluyor. Güvenlik kamerasına göre saat 12.50'de polis, saldırgana müdahale ediyor.

    TOPLAM 77 DAKİKA BEKLENDİ
    Saat 11.33'te okula giren saldırgana 12.50'de, yani 77 dakika sonra müdahale edildiği güvenlik kameralarınca tespit edilirken, polise yöneltilen "geç müdahale" eleştirileri bir kez daha gündeme geldi.

    TAKTİK TİMLERİ BEKLEMEK 'YANLIŞ' KARARDI
    Teksas Kamu Güvenliği Departmanı Direktörü Steven McCraw 28 Mayıs'ta gerçekleştirdiği basın toplantısında, polise yönelik artan eleştirilere verdiği yanıtta olay yerine taktik timlerinin gelmesini beklemenin 'yanlış bir karar' olduğunu belirtmişti.

    McCraw, polisin, 18 yaşındaki saldırgan Salvador Ramos'un girdiği sınıfta barikat kurduğuna ve çocukların risk altında olmadığına inandığını söyleyerek, "Polis o zaman çocuklar için daha fazla tehdit olmadığına, sınıfa girmek için hazırlık konusunda zamanları olduğuna ikna olmuştu. Tabii ki bu doğru bir karar değildi. Yanlış bir karardı" demişti.

        McCraw ayrıca saldırı boyunca öğretmenlerin ve çocukların defalarca 911'i arayıp yardım istediğini, aralarından bir öğrencinin, "Lütfen polisi şimdi gönderin" diye yalvardığını aktarmıştı.

        O SINIFTA RİSK ALTINDA ÇOCUKLAR VARDI
        Yaklaşık bir saat boyunca çok sayıda polisin koridorda saldırganın bulunduğu sınıfa müdahale için beklediğini vurgulayan McCraw, "Olay yeri komutanı aktif bir saldırgan durumundan, kurduğu barikatın arkasına geçen bir birey durumuna geçildiğine inanıyordu. Komutan, daha fazla ekipmana ve daha fazla polise ihtiyacı olduğuna inanıyordu. Açıkçası sahip olduğumuz bilgilere göre o sınıfta risk altında olan çocuklar vardı ve olay aslında hala aktif bir saldırgan durumuydu. Taktik timlerinin gelmesini beklemek doğru bir karar değildi" ifadelerini kullanmıştı.

        Ayrıca saat 12.21'de 911 üzerinden gelen başka bir çağrıda silah sesleri duyulmasına rağmen taktik timlerinin beklendiği öğrenilmişti.

        18 yaşındaki Salvador Ramos, "AR-15" tipi otomatik saldırı silahı ile 24 Mayıs'ta girdiği okulda 19'u çocuk, 2'si öğretmen olmak üzere toplam 21 kişiyi öldürmüştü.

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