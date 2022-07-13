9 milyondan fazla kişi Ukrayna’yı terk etti

UNHRC, Rus saldırılarının başladığı 24 Şubat'tan bu yana 9 milyon 136 bin 6 kişinin Ukrayna terk ettiğini ifade ederek, bu sayının sınır geçişlerinde kayıt altına alınan veri olduğunu belirtti.

Rusya-Ukrayna Savaşı devam ederken, Birleşmiş Milletler'den (BM) savaş sırasında Ukrayna'daki cinsel şiddete yönelik açıklama geldi.