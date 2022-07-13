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    • Dünya
    • 13.07.2022 19:12
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    • 13.07.2022 19:16
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    9 milyondan fazla kişi Ukrayna’yı terk etti

    Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Konseyi (UNHRC), Rusya’nın saldırılarının başladığı 24 Şubat’tan bu yana 9 milyondan fazla kişinin Ukrayna’yı terk ettiğini açıkladı.

    9 milyondan fazla kişi Ukrayna’yı terk etti

    Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırıları devam ederken, Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Konseyi (UNHRC), savaş nedeniyle Ukrayna'yı terk edenlerin sayısına ilişkin açıklamada bulundu.

    UNHRC, Rus saldırılarının başladığı 24 Şubat'tan bu yana 9 milyon 136 bin 6 kişinin Ukrayna terk ettiğini ifade ederek, bu sayının sınır geçişlerinde kayıt altına alınan veri olduğunu belirtti.

    Rusya-Ukrayna Savaşı devam ederken, Birleşmiş Milletler'den (BM) savaş sırasında Ukrayna'daki cinsel şiddete yönelik açıklama geldi.

    Rusya-Ukrayna savaşındaki cinsel şiddeti soruşturmakla görevli BM Genel Sekreteri Özel Temsilcisi Pramila Patten yaptığı açıklamada, "Savaş sırasında Ukrayna'da 124 Cinsel Şiddet vakası kaydedildi. Mevcut veriler buzdağının sadece görünen kısmı" dedi.
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        Haberler Dünya 9 milyondan fazla kişi Ukrayna’yı terk etti
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