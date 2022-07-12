Moon tarikatı nedir? Japonya'da Abe suikastıyla gündeme geldi! İşte 5 maddede Moon tarikatı

Bir süredir işsiz olan ve tek başına yaşayan 41 yaşındaki saldırgan Tetsuya Yamagami, annesinin kiliseye yaptığı bağışlar yüzünden ailesinin dağıldığını, eski Başbakan Şinzo Abe'yi grubu desteklediğini düşündüğü için öldürdüğünü söyledi. Hedefteki tarikat, Yamagami'nin annesinin bağışçı olduğunu kabul ederken, ne kadar para aktardığına dair bilgi vermedi. Açıklamada "Bağış miktarı kişiye bağlı, zorlama yok" denildi. Kilisenin Japonya şubesi başkanı Tomihiro Tanaka, Abe ve saldırganın üye olmadığını, belki saldırganın geçmişte annesiyle etkinliklere katılmış olabileceğini söyledi. 1998'de kiliseye katılan anne 2002'de iflas etmiş. Ancak pandeminin başında kilise etkinliklerine yeniden katılmaya ve bağış yapmaya başlamış. İşte 5 maddede Moon Tarikatı.
NASIL DOĞDU
İsa peygamberi gördüğünü söyleyen, Tokyo'da mühendislik eğitimi alan Sun Myung Moon'un kurduğu kilise hızlı şekilde Japonya ve ABD'de örgütlendi. Moon 1970'lerin başında, ilerleyen yıllarda vergi kaçırmaktan 11 ay hapis yatacağı ABD'ye taşındı.
KAÇ ÜYESİ VAR
Üyeleri "Moonies" olarak adlandırılan tarikat, Moon'un 2012'deki ölümünden beri eşi Hak Ja Han tarafından yönetiliyor. Kilisenin takipçi sayısı 2012'den beri azalsa da halen 3 milyon civarında olduğu belirtiliyor.