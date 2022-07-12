Moon tarikatı nedir? Japonya'da Abe suikastıyla gündeme geldi! İşte 5 maddede Moon tarikatı

ABE İLE İLGİSİ NE

Abe, Japon dini Şinto mensubu olsa da Birleşme Kilisesi'nin birkaç etkinliğine katılmıştı. Abe'nin başbakan olan büyükbabası Nobusuke Kishi, tarikat Japonya'ya ilk geldiğinde Tokyo'da bir merkez inşa etmeleri için kendi arazisini vermiş, grubun etkinliklerine katılmış. Şinzo Abe, 2006'da bir grup Japon avukat tarafından cemaate para kaptıran mağdurlar olduğu gerekçesiyle eleştirilmişti.

Bu arada Şinzo Abe suikastını işleyen Tetsuya Yamagami'nin olaydan bir gün önce Birleşme Kilisesi'ne ait bir araziye giderek atış talimi yaptığı ortaya çıktı.