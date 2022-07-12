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    • Dünya
    • 12.07.2022 15:44
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    • 12.07.2022 15:51
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    Bahçeli'ye hediye edilen harita Yunan'dan sonra Alman'ı da çıldırttı

    Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli bayram ziyaretleri kapsamında Ülkü Ocakları'nda temaslarda bulundu. Ziyareti sırasında Bahçeli'ye hediye edilen 'Denizlerdeki Misak-ı Millimiz' çerçeveli harita sosyal medyada paylaşılmasının ardından büyük ses getirdi. Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis başta olmak üzere Yunan siyasetçi, diplomat ve gazetecileri adeta çıldıran haritaya bir tepki de Almanya'dan geldi.

    Çıldırtan harita Yunan’dan sonra Alman’ı da gerdi

    MHP lideri Devlet Bahçeli'ye Ülkü Ocakları ziyareti sırasında hediye edilen haritanın yankıları sürüyor. 'Denizlerdeki Misak-ı Milli' haritasında Midilli, Sisam, Sakız, Rodos ve Girit'in de olduğu bazı adaların Türkiye sınırları içerisine dahil edilmesi Yunanistan tarafının tepkisini çekti. Yunanistan'dan en yüksek sesli tepki ise Başbakan Miçotakis'ten geldi

    MİÇOTAKİS'TEN KÜSTAH SÖZLER!
    Miçotakis haritanın Bahçeli'ye hediye edildiği anın fotoğrafını paylaşarak şu ifadeleri kullandı:

    Şu haritaya bir bakın. Girit, Rodos, Midilli, Sakız, Samos, Türkiye hepsini ele geçirmiş. Aşırılıkçıların hummalı bir rüyası mı yoksa Türkiye'nin resmi politikası mı? Başka bir provokasyon mu yoksa gerçek hedef mi? Cumhurbaşkanı Erdoğan, küçük koalisyon ortağının son maskaralıklarına ilişkin konumunu belli etmeli.

    ALMANYA'NIN POZİSYONU AÇIK VE NET!
    Atina'da gerginliğe neden olan harita Almanya'nın Yunanistan temsilcisini de sarstı. Bahçeli'nin fotoğrafını paylaşan Almanya'nın Yunanistan Büyükelçisi Ernst Reichel, Yunanistan'ın toprak bütünlüğü ve egemenliğinin sorgulanamayacağını söyledi.

    Sosyal medya üzerinden açıklama yapan Reichel, "Almanya'nın bu konudaki pozisyonu açık ve net. Yunanistan'ın toprak bütünlüğü ve bağımsızlığı ile ilgili hiçbir girişim kabul edilemez" ifadesini kullandı.

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