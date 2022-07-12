Bahçeli'ye hediye edilen harita Yunan'dan sonra Alman'ı da çıldırttı

MHP lideri Devlet Bahçeli'ye Ülkü Ocakları ziyareti sırasında hediye edilen haritanın yankıları sürüyor. 'Denizlerdeki Misak-ı Milli' haritasında Midilli, Sisam, Sakız, Rodos ve Girit'in de olduğu bazı adaların Türkiye sınırları içerisine dahil edilmesi Yunanistan tarafının tepkisini çekti. Yunanistan'dan en yüksek sesli tepki ise Başbakan Miçotakis'ten geldi

MİÇOTAKİS'TEN KÜSTAH SÖZLER!

Miçotakis haritanın Bahçeli'ye hediye edildiği anın fotoğrafını paylaşarak şu ifadeleri kullandı:

Şu haritaya bir bakın. Girit, Rodos, Midilli, Sakız, Samos, Türkiye hepsini ele geçirmiş. Aşırılıkçıların hummalı bir rüyası mı yoksa Türkiye'nin resmi politikası mı? Başka bir provokasyon mu yoksa gerçek hedef mi? Cumhurbaşkanı Erdoğan, küçük koalisyon ortağının son maskaralıklarına ilişkin konumunu belli etmeli.