Sri Lanka Devlet Başkanı Rajapaksa istifa edeceğini bildirdi

Sri Lanka Devlet Başkanı Gotabaya Rajapaksa, Başbakan Ranil Wickremesinghe'ye görevinden istifa edeceğini resmen bildirdi. ANI News'in haberine göre, Başbakanlık Ofisinin medya birimi, Devlet Başkanı Rajapaksa'nın daha önce açıklandığı gibi istifa edeceğini bildirdiğini aktardı.