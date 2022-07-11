Dünya merakla bekliyor: Artık saatler kaldı! James Webb teleskobu ilk renkli fotoğraflı paylaşıyor

ABD Havacılık ve Uzay Ajansının (NASA), uzayın derinliklerini gözlemleyen James Webb Uzay Teleskobu ilk tam renkli fotoğraflarını sunmaya hazır. Dünya'dan yaklaşık 1,5 milyon kilometre ötedeki James Webb teleskobunun kaydettiği görüntüler, 12 Temmuz'da ABD saatiyle 10.30'da yayınlanacak.
NASA'nın Avrupa ve Kanada uzay ajanslarıyla ortak çalışmasının ürünü olan Webb, bugüne kadar yapılmış en büyük ve güçlü ancak 31 yaşında olan, çalışma ömrünün sonuna yaklaşan Hubble Uzay Teleskobu'nun halefi görülüyor.
Webb'in 6 aylık hazırlık döneminin tamamlamasının ardından yayınlanacak ilk renkli görüntüler, gelecekteki bilim görevlerinin başlangıcını temsil edecek. Uzayın gizemlerine kapı aralayan teleskobun "net ve iyi odaklanmış" görüntüler yakalayabildiği ve beklenenin üzerinde optik performans sergilediği bilgisi paylaşılıyor.