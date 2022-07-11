Dünya merakla bekliyor: Artık saatler kaldı! James Webb teleskobu ilk renkli fotoğraflı paylaşıyor

Bu zamana kadar en gelişmiş uzay teleskobu olarak bilinen James Webb'in sunacağı görüntüler, evrenin oluşumu ve olası başka yaşanabilir gezegenlerin keşfi için önem taşıyor. Teleskobun 13,5 milyar yıl önceki Büyük Patlama'dan sonra ilk oluşan yıldızların ışığını yakalayarak evrenin tarihinin tüm aşamalarını incelemesi amaçlanıyor.