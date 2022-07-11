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    • Dünya
    • 11.07.2022 08:49
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    • 11.07.2022 08:49
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    ABD jeti uçak gemisinden denize düştü

    ABD'nin Akdeniz'de görevli uçak gemisinde bulunan bir F-18/A savaş uçağının sert yüzgar nedeniyle denize düştüğü bildirildi. Olayda bir denizcinin hafif yaralandığı aktarıldı.

    ABD jeti uçak gemisinden denize düştü

    ABD'nin Akdeniz'de görevli Harry S. Truman uçak gemisinde konuşlu bir F-18/A savaş uçağının sert rüzgardan dolayı denize düştüğü bildirildi.

    ABD Donanması 6. Filo Komutanlığından yapılan yazılı açıklamada, F/A-18 Super Hornet jetinin 8 Temmuz'da Akdeniz'deki yoğun rüzgar ve şiddetli yağmur nedeniyle konuşlu olduğu Harry S. Truman uçak gemisinden "denize uçtuğu" bildirildi.

    Olayın geminin denizde ikmal yaptığı sırada meydana geldiği kaydedilirken, "Beklenmedik ağır hava koşullarında yaşanan olayda bir denizci hafif yaralandı." bilgisi verildi. Olayla ilgili soruşturma açıldığı belirtilen açıklamada başka detay verilmedi.

    Truman uçak gemisi görev grubu aralıktan bu yana Akdeniz'de konuşlu bulunuyor.

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