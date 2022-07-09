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    • Dünya
    • 09.07.2022 10:40
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    • 09.07.2022 11:03
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    Türkiye operasyon hazırlığındayken PKK Esed'e sarıldı

    Türk ordusunun Suriye'ye muhtemel operasyonu öncesi hazırlıklar son aşamaya geldi. Rusya'dan cılız tepkiler gelirken, Başkan Recep Tayyip Erdoğan önümüzdeki günlerde yapacağı ziyaret sırasında İran yönetimini de bilgilendirerek operasyon işareti vermesi bekleniyor. ABD'nin de garanti vermekten kaçındığı YPG/PKK son çare olarak Esed'e sığındı. Esed, PKK/YPG kontrolündeki bölgeleri tank ve zırhlı araçlarla destekleyecek.

    PKK Türkiye’ye karşı Esed’le anlaştı

    Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın 'vakti geldiğinde başlayacak' diyerek duyurduğu Suriye'nin kuzeyinde terör örgütü PKK/YPG'ye yönelik yeni operasyon öncesinde çalışmalar hızlandı. Hazırlıklar döneminde Türkiye'ye karşı kurulan kirli ittifaklar da gün yüzüne çıkıyor.

    ZIRHLI ARAÇ GÖNDERECEK
    ABD'nin YPG/ PKK'yı meşrulaştırmak için oluşturduğu Suriye Demokratik Güçleri'nin (SDG) Sözcüsü Aram Hena, SDG ile Suriye hükümeti arasında Türkiye'nin olası operasyonuna karşı anlaşıldığını açıkladı.

    Hena, "Suriye, Ayn İsa ve Ayn el-Arab'taki (Kobani) muharebe cephelerine tank ve zırhlı personel taşıyıcıları göndermeyi kabul etti. Bu güçler Türk ordusuna ve silahlı gruplara karşı SDG'yi destekleyecekler" dedi.

    ABD GARANTİ VERMEMİŞ
    DSG Sözcüsü, askeri anlaşmanın siyasi bir anlaşmanın önünü açıp açmayacağı sorusu üzerine, Suriye topraklarının birliğini ve güvenliğini korumaya yönelik daha geniş bir anlaşmayı desteklemek için olumlu bir etkiye sahip olacağını söyledi.

    Aram Hena, Uluslararası Koalisyonun ABD'nin Türkiye'nin tehditlerine karşı tutumuna ilişkin olarak da, ABD'nin Türkiye'nin Özerk Yönetim bölgelerine saldırmayacağına dair herhangi bir garanti vermediğini söyledi.

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    Haberler Dünya Türkiye operasyon hazırlığındayken PKK Esed'e sarıldı
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