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    • Dünya
    • 09.07.2022 10:57
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    • 09.07.2022 10:57
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    Emine Erdoğan'dan Kurban Bayramı mesajı

    Başkan Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, sosyal medya hesabından Kurban Bayramı mesajı paylaştı. Erdoğan bayramın, "aile olmak, paylaşmak ve hatırlanmak" olduğuna işaret ederek, Kurban Bayramı'nı kutladı.

    Emine Erdoğan’dan Kurban Bayramı mesajı

    Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, bayramın, "aile olmak, paylaşmak ve hatırlanmak" olduğuna işaret ederek, Kurban Bayramı'nı kutladı.

    Emine Erdoğan, Kurban Bayramı dolayısıyla sosyal medya hesabından tebrik mesajı yayımladı.

    Emine Erdoğan mesajında, "Bayram, aile olmak, paylaşmak, hatırlanmaktır. Hürmettir bayram. En güzel duygulara sevdiklerimizle bir arada eriştiğimiz bir bayram diliyor, kurban ibadetlerimizin kabul olmasını Allah'tan niyaz ediyorum. İslam aleminin ve milletimizin Kurban Bayramı'nı tebrik ediyorum." ifadelerini kullandı.

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