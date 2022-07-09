ABD’nin yeni nükleer kapasiteli balistik füzesi test sırasında infilak etti

ABD Ordusu, Minuteman kıtalararası balistik füzeleri üzerinden geliştirdiği 'Minotaur II+' adlı nükleer savaş başlığı taşıma kapasitesine sahip füzesini California'daki Vanderberg Uzay Kuvvetleri Üssünde test etti.

PATLAMDA YARALANMA OLMADI

Üsten yapılan yazılı açıklamada "Minotaur II+ füzesi Test Pad-01'den çarşamba günü saat 23.01'de fırlatıldıktan yaklaşık 11 saniye sonra infilak etti. Patlamada herhangi bir yaralanma olmadı ve enkaz, fırlatma rampasının hemen yakınında kontrol altına alındı." denildi.

Açıklamada patlamanın nedenini belirlemek için bir soruşturma kurulu oluşturulduğu bilgisi verildi.

RUTİN OLARAK TEST EDİYOR

Minotaur II+, hizmet dışı bırakılan Minuteman kıtalararası balistik füzelerin parçaları ve mevcut Minuteman III nükleer füzesinin üst segmenti birleştirilerek geliştiriliyor.

Vandenberg üssü de bu yeni teknolojiyi nükleer mühimmat olmadan füze rutin olarak test ediyor.