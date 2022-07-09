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    • Dünya
    • 09.07.2022 08:46
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    • 09.07.2022 08:46
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    ABD’nin yeni nükleer kapasiteli balistik füzesi test sırasında infilak etti

    ABD ordusunun yeni geliştirdiği nükleer başlık taşıma kabiliyetine sahip balistik füzesi test sırasında infilak etti. Patlamada herhangi bir yaralanma olmadı.

    AA
    ABD’nin nükleer kapasiteli balistik füzesi infilak etti

    ABD Ordusu, Minuteman kıtalararası balistik füzeleri üzerinden geliştirdiği 'Minotaur II+' adlı nükleer savaş başlığı taşıma kapasitesine sahip füzesini California'daki Vanderberg Uzay Kuvvetleri Üssünde test etti.

    PATLAMDA YARALANMA OLMADI
    Üsten yapılan yazılı açıklamada "Minotaur II+ füzesi Test Pad-01'den çarşamba günü saat 23.01'de fırlatıldıktan yaklaşık 11 saniye sonra infilak etti. Patlamada herhangi bir yaralanma olmadı ve enkaz, fırlatma rampasının hemen yakınında kontrol altına alındı." denildi.

    Açıklamada patlamanın nedenini belirlemek için bir soruşturma kurulu oluşturulduğu bilgisi verildi.

    RUTİN OLARAK TEST EDİYOR
    Minotaur II+, hizmet dışı bırakılan Minuteman kıtalararası balistik füzelerin parçaları ve mevcut Minuteman III nükleer füzesinin üst segmenti birleştirilerek geliştiriliyor.

    Vandenberg üssü de bu yeni teknolojiyi nükleer mühimmat olmadan füze rutin olarak test ediyor.

    'ŞİŞMAN ADAM'IN 15 KATI GÜCÜNDE
    Açıklamada, çarşamba günkü testte füzenin atmosfere geri dönüşünü sağlayan ve nükleer savaş başlığını taşıyacak 'Mark 21A' parçasının da füzeye takılı olduğu belirtildi.

    ABD Hava Kuvvetleri, Mark 21A'yı 1945'te Japonya'nın Nagasaki kentine atılan "Şişman Adam" bombasının 15 katı patlayıcı (300 kiloton) gücüne sahip yeni W87-1 nükleer savaş başlığı taşıyacak şekilde yeniden tasarlamak için Lockheed Martin ile sözleşme yapmıştı.

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    Haberler Dünya ABD’nin yeni nükleer kapasiteli balistik füzesi test sırasında infilak etti
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