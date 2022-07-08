ABD’li avukat Robert Amsterdam’dan FETÖ’cü Enes Kanter’e: Silah tedarik şirketi ile bağlantını açıkla!

ENES KANTER SİLAT TEDARİK ŞİRKETİ İLE BAĞLANTISINI AÇIKLASIN

Robert Amsterdam, "Kanter Freedom'un derhal silah tedarik şirketi Arlington Strategic ve kendi menajerleri ile şirket yöneticileri arasındaki bağlantılarını açıklamasını talep ediyoruz. Manhattan'da bir vakıf açmak isteyen Kanter Freedom, neden FETÖ mensuplarının kurdukları silah tedarik şirketi ile aynı adrese resmi kayıt yapmak istedi?" sorusunu yöneltti.