Japonya'nın eski Başbakanı Shinzo Abe'nin seçim konuşması yaptığı Nara şehrinde silahlı saldırıya uğradığı ve durumunun ağır olduğu belirtilmişti.
Abe'den acı haber geldi. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Abe hayatını kaybetti.
GÖĞSÜNDEN VURULDU
Japonya Devlet Televizyonu NHK'nin haberine göre, Abe, kentte Liberal Demokrat Parti adayının seçim kampanyasına destek için açık havada yapılan etkinlikte yaptığı konuşma sırasında göğsünden vuruldu.
İLK ANLARDA YAŞAM FONKSİYONLARI YERİNDE DEĞİLDİ
Bölgedeki bir hastaneye ağır yaralı şekilde kaldırılan Abe'nin yaşam fonksiyonlarının gözlenmediği bilgisi de paylaşılmıştı. Japonya Başbakanı Kishida, "Suikasta uğrayan eski Başbakan Abe'nin sağlık durumu ciddiyetini korkuyor." demişti.
Shinzo Abe sedyeyle ambulans helikoptere taşınırken kameraların görüntü almasını engellemek için branda kullanıldı.
SALDIRGAN ESKİ BİR ASKER
Suikastı gerçekleştiren askerin 2005 yılına kadar üç yıl boyunca ülkenin donanmasına eşdeğer olan Deniz Öz Savunma Gücü'nün bir üyesi olduğunu bildirdi.