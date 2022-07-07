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    • Dünya
    • 08.07.2022 06:24
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    • 08.07.2022 12:11
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    Japonya'da kanlı suikast! Eski Başbakan Shinzo Abe'den acı haber: Hayatını kaybetti

    Son dakika haberi! Japonya'nın eski Başbakanı Shinzo Abe, Japonya'nın batısındaki Nara kentinde konuşma yaptığı sırada suikasta uğradı. Göğsünden vurularak yaralanan eski başbakan hastaneye kaldırıldı. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Abe'nin hayatını kaybettiği bildirildi. Öte yandan eski bir asker olan saldırgan yakalanırken suikastın görüntüsü ortaya çıktı. Japonya'da Abe'ye düzenlenen suikasta benzer olayın 1960 yılında Japonya Sosyalist Partisi lideri Inejiro Asanuma'nın sağcı bir genç tarafından bıçaklanarak öldürülmesi olduğu bildirildi.

    AJANSLAR
    takvim.com.tr
    Dünya şokta! Abe’den acı haber geldi

    Japonya'nın eski Başbakanı Shinzo Abe'nin seçim konuşması yaptığı Nara şehrinde silahlı saldırıya uğradığı ve durumunun ağır olduğu belirtilmişti.

    AHaber CANLI YAYIN

    Abe'den acı haber geldi. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Abe hayatını kaybetti.

    GÖĞSÜNDEN VURULDU
    Japonya Devlet Televizyonu NHK'nin haberine göre, Abe, kentte Liberal Demokrat Parti adayının seçim kampanyasına destek için açık havada yapılan etkinlikte yaptığı konuşma sırasında göğsünden vuruldu.


    İLK ANLARDA YAŞAM FONKSİYONLARI YERİNDE DEĞİLDİ
    Bölgedeki bir hastaneye ağır yaralı şekilde kaldırılan Abe'nin yaşam fonksiyonlarının gözlenmediği bilgisi de paylaşılmıştı. Japonya Başbakanı Kishida, "Suikasta uğrayan eski Başbakan Abe'nin sağlık durumu ciddiyetini korkuyor." demişti.

    Shinzo Abe sedyeyle ambulans helikoptere taşınırken kameraların görüntü almasını engellemek için branda kullanıldı.

    SALDIRGAN ESKİ BİR ASKER


    Suikastı gerçekleştiren askerin 2005 yılına kadar üç yıl boyunca ülkenin donanmasına eşdeğer olan Deniz Öz Savunma Gücü'nün bir üyesi olduğunu bildirdi.


        Saldırıyı gerçekleştirdiği belirtilen ve eski bir Deniz Öz Savunma Kuvvetleri üyesi olduğu öne sürülen 41 yaşındaki Yamagami Tetsuya, olay yerinden uzaklaşamadan yakalanırken kullandığı el yapımı iki namlulu silah da ele geçirildi.



        SALDIRGANIN İLK SÖZLERİ
        NHK haberine göre, gözaltına alınan zanlı, Japonya'nın eski başbakanından memnun olmadığını ve onu öldürmeye çalıştığını söyledi.

        SUİKASTIN GÖRÜNTÜSÜ ORTAYA ÇIKTI
        Görgü tanıklarının ifadeleri ve amatör kameralara yansıyan görüntülere göre, gri bir tişört ve bej rengi bir pantolon giyen 40'lı yaşlarındaki bir erkek saat 11.30 sularında Yamato-Saidaiji İstasyonu yakınlarında halka hitap eden Abe'ye arkadan yaklaştı.

        Ardından 2 el silah sesi duyulurken, Abe ikinci atışın ardından yere yığıldı.

            Göğsünden vurulduğu kaydedilen Abe yakındaki bir hastaneye kaldırılmıştı.

            Polis kaçma çabası göstermeyen zanlıyı cinayete teşebbüs şüphesi ile gözaltına alırken, saldırıda kullanılan silah da bölgede ele geçirildi.

            İlk kez 2006'da başbakanlık koltuğuna oturan Abe, sağlık sorunlarını gerekçe göstererek bir yıl sonra istifa etmiş, Aralık 2012'de göreve geri dönmesinin ardından ise ekonomi ve çalışma tarzı reformları üzerine çalışmıştı. Abe, çocuk bakımı konusunda devlet desteğini teşvik etmek için de çaba harcamıştı. Görev süresi boyunca askeri harcamaları artıran ve 2. Dünya Savaşı sonrası pasifist Japonya anayasasını değiştirme hedefinden vazgeçmeyen Abe, Kuzey Kore tarafından kaçırılan Japon vatandaşlarının ülkeye dönüşü için yürüttüğü çalışmalarla da gündeme gelmişti.

            EN UZUN SÜRE GÖREVDE KALAN BAŞBAKAN
            Japonya'nın 2012-2020 döneminde başbakanlık görevini yürüten Abe ülkenin en uzun süre iktidarda kalan başbakanı olmuştu. Abe görevi, iki yıl önce sağlık gerekçeleriyle bırakmıştı.

            YOLSUZLUK SKANDALI
            Abe, çeşitli yolsuzluk iddiaları ile de kamuoyunun dikkatini çekmişti. Japonya'da devlete ait bir arazinin Başbakan Shinzo Abe'nin eşi Akie Abe ile bağlantılı bir özel okul işletmesine çok ucuza verildiği yönündeki iddialarla muhalefetin tepkisini çeken Abe, ayrıca yüzlerce davetlinin katıldığı bir partiye kendi siyasi taraftarlarını davet ederek, yurttaşların vergilerini israf etmekle eleştirilmişti.

                50-60 YILDIR BÖYLE BİR SUİKAST GÖRÜLMEDİ
                17 yaşındaki Otoya Yamaguchi, 12 Ekim 1960'ta Tokyo'da halka açık bir sahnede Japon Sosyalist Parti lideri Inejiro Asanuma'yı bir ayak uzunluğundaki kılıçla öldürmüştü.

                HERHANGİ BİR SEBEP GÖSTERMEDİ
                Yamaguchi, Hibiya Salonunda aşırı sağcı Büyük Japonya Yurtsever Cemiyeti'nin yaklaşık 100 diğer üyesiyle birlikteydi. Yamaguchi aniden sahneye koştu ve Asanuma'yı bir ayak uzunluğunda bir hançerle bıçakladı. Yakınlarda Japonya Başbakanı Bay Hayato Ikeda oturuyordu. Görgü tanıkları, Yamaguchi'nin gözaltına alınırken gülümsediğini söyledi. Polis daha sonra gencin bıçaklama için herhangi bir sebep göstermediğini söyledi.


                Suikasttan sonra 15.000 sol görüşlü gösterici, polis şefi Kameyoshi Teramoto'nun istifasını talep ederek Tokyo'daki polis merkezine yürüdü. Onu, Asanuma için yeterli güvenliği sağlamamakla suçladılar. Yaklaşık 2.000 polis onları geri dövdü. Biri ağır 60 öğrenci ve 22 polis yaralandı. Olay yaşandıktan sonra hafta sonu için daha fazla gösteri çağrısı yapıldı ve bir Sosyalist lider Cumartesi günü 100.000 kişinin toplanacağı tahmininde bulundu.

                Asanuma suikastı, Japonya'nın Amerika Birleşik Devletleri, Asya ve dünyanın geri kalanıyla ilişkileri üzerinde geniş kapsamlı etkilere sahip oldu.

                AMERİKALILARIN PİŞMANLIKLARI
                ABD'nin Tokyo Büyükelçisi Douglas MacArthur, suikasttan derin bir şok yaşadığını ve Washington'da Dışişleri Bakanlığı'nın bunu "acı verici" ilan ettiğini söyledi. Dışişleri Bakanlığı, Asanuma'nın Japon siyasi ilişkilerindeki rolüne övgüde bulunan kısa bir açıklama yaptı.

                Yetkililer, özel olarak, Asanuma'nın ABD'nin açık bir düşmanı olmasına rağmen, hiçbir sorumlu Amerikalı'nın onun siyaset sahnesinden bu şekilde çıkarılmasını istemediğini söyledi.

                RUSYA VE ÇİN HIZLI TEPKİ VERDİ
                Rusya ve Çin, suikast haberlerine hızlı tepki verdi. Sovyet haber ajansı Tass, "Faşist haydutlar" dedi. Çinli New China Agency, Asanuma'nın "işe alınmış bir gangster" tarafından öldürüldüğünü söyledi.

                    ŞİNZO ABE KİMDİR?
                    Shinzo Abe Japonya'nın II. Dünya Savaşı sonrasında göreve gelen en genç başbakanı ve savaştan sonra doğmuş ilk Japon başbakandır. Parlamenter Kan Abe'nın torunu ve eski dışişleri bakanı Shintaro Abe'nin oğlu.


                    Abe, Nagata'da doğdu ve Seikei Üniversitesi'nde siyasal bilgiler okuyup 1977 yılında mezun oldu. Daha sonra ABD'ye Güney Kaliforniya Üniversitesi'nde siyasal bilgiler okumak üzere taşındı. Nisan 1979'da Abe, Kobe Steel'da çalışmaya başladı. 1982'de şirketten ayrılarak çeşitli yerlerde çalıştı: yetkili asistan, Dışişleri Bakanı, LDP'nin Genel Konseyi'nin oturum başkanının özel sekreteri ve LDP Genel Sekreterliği'nde sekreter oldu.

                    Abe siyasi bir ailede doğdu. Büyükbabası Kan Abe ve babası Şintaro Abe da siyasetçiydi. Annesi Yoko Kişi ise eski başbakanlardan Nobusuke Kişi'nin kızıydı.

                    9 Eylül 2007'de, Afganistan'da görev yapan Japon Deniz Kuvvetleri personelini geri çekme planını askıya aldı. 12 Eylül 2007 tarihinde sağlık sorunlarını ileri sürerek istifa etti.

                        Shinzo Abe, 478 oyun 328'ini alarak ikinci kez Japonya Başbakanı oldu. Tekrar Başbakan seçilen Abe, bu göreve ikinci kez gelerek son 6,5 yılda seçilen 7. başbakan olmuştur. 26 Aralık 2012'de göreve başlamıştır.

                        28 Ağustos 2020'de Abe, ülseratif kolit rahatsızlığının yeniden tekrarlamasını gerekçe göstererek Başbakanlıktan ve Liberal Demokrat Partisinin Genel Başkanlığından istifa edeceğini duyurdu ve 16 Eylül 2020'de görevi devretti.

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