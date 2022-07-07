İsveç hükümetini panikleten terör pozu! Başbakan Andersson PKK/YPG destekçisi vekilleri uyardı

HÜKÜMETTEN TEPKİ

Sol Parti vekillerinin eylemine İsveç Başbakanı Magdalena Andersson tepki gösterdi. İsveç medyasına konuşan Andersson, "PKK sadece İsveç'te değil AB ülkelerinde de terör örgütleri listesinde. Bu bayrakla poz vermek aşırı derecede uygunsuz" dedi. Hürriyet'te yer alan habere göre, Adalet ve İçişleri Bakanı Morgan Johansson ise "PKK, Olof Palme hükümeti tarafından 1984 yılında terörist olarak kabul edilmiştir. Bunun sebebi PKK'nın birçok masum hayatı alarak vicdanları yaralamış olmasıdır. Sol Parti bu eylemlerle aralarına derhal mesafe koymalıdır" dedi.