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    • Dünya
    • 07.07.2022 08:34
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    • 07.07.2022 08:48
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    İsveç hükümetini panikleten terör pozu! Başbakan Andersson PKK/YPG destekçisi vekilleri uyardı

    Son dakika haberi! NATO'ya üye olmak için teröre verdiği desteği keseceğinin sözünü veren İsveç’te, Sol Parti vekillerinin terör örgütü PKK/YPG’nin sözde bayraklarıyla kameralara poz vermesi hükümeti telaşlandırdı. Başbakan Andersson ve bakanlar görüntülerin kabul edilemez olduğunu söyledi.

    İsveç hükümetini panikleten poz!

    Türkiye'nin terör örgütlerine verdiği desteği durdurma taahhütü karşılığında NATO üyeliğine desteğini açıkladığı İsveç'te henüz anlaşmanın mürekkebi kurumamışken yine terör örgütü PKK/YPG sembolleri meydana çıktı.

    Sol Parti milletvekilleri Daniel Riazat, Momodou Malcom Jallow ve Lorena Delgado Varas terör örgütü PKK/YPG'nin sözde bayraklarıyla kameralara poz vererek, PKK'nın terör örgütü olarak kabul edilmesine karşı çıktıklarını açıkladı.

    KÜSTAH AÇIKLAMA
    Sol Parti'nin yönetim kurulunda da bulunan Lorena Delgado Varas, İsveç basınına yaptığı açıklamalarda PKK'yı "demokratik ve feminist örgüt" olarak gördüklerini belirtirken, bu görüşü tüm sol partilerin paylaştığını söyledi. PKK'nın terör örgütü olarak kabul edilmesine karşı çıktıklarını söyleyen Varas İsveç'in NATO üyeliğine desteklemediklerini aktardı. Sol Parti, 349 sandalyeli İsveç parlamentosunda 27 milletvekiliyle beşinci parti konumunda.

        HÜKÜMETTEN TEPKİ
        Sol Parti vekillerinin eylemine İsveç Başbakanı Magdalena Andersson tepki gösterdi. İsveç medyasına konuşan Andersson, "PKK sadece İsveç'te değil AB ülkelerinde de terör örgütleri listesinde. Bu bayrakla poz vermek aşırı derecede uygunsuz" dedi. Hürriyet'te yer alan habere göre, Adalet ve İçişleri Bakanı Morgan Johansson ise "PKK, Olof Palme hükümeti tarafından 1984 yılında terörist olarak kabul edilmiştir. Bunun sebebi PKK'nın birçok masum hayatı alarak vicdanları yaralamış olmasıdır. Sol Parti bu eylemlerle aralarına derhal mesafe koymalıdır" dedi.

        Önceki gün Türkiye'yle imzalanan üçlü mutabakata uyacaklarını söyleyen Dışişleri Bakanı Linde de, İçişleri Bakanı Johansson'un açıklamalarını Twitter'dan paylaştı.

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        Haberler Dünya İsveç hükümetini panikleten terör pozu! Başbakan Andersson PKK/YPG destekçisi vekilleri uyardı
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