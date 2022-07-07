İsveç hükümetini panikleten terör pozu! Başbakan Andersson PKK/YPG destekçisi vekilleri uyardı

Sol Parti milletvekilleri Daniel Riazat, Momodou Malcom Jallow ve Lorena Delgado Varas terör örgütü PKK/YPG'nin sözde bayraklarıyla kameralara poz vererek, PKK'nın terör örgütü olarak kabul edilmesine karşı çıktıklarını açıkladı.
KÜSTAH AÇIKLAMA
Sol Parti'nin yönetim kurulunda da bulunan Lorena Delgado Varas, İsveç basınına yaptığı açıklamalarda PKK'yı "demokratik ve feminist örgüt" olarak gördüklerini belirtirken, bu görüşü tüm sol partilerin paylaştığını söyledi. PKK'nın terör örgütü olarak kabul edilmesine karşı çıktıklarını söyleyen Varas İsveç'in NATO üyeliğine desteklemediklerini aktardı. Sol Parti, 349 sandalyeli İsveç parlamentosunda 27 milletvekiliyle beşinci parti konumunda.