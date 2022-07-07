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    • Dünya
    • 07.07.2022 18:35
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    • 07.07.2022 18:44
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    Başkan Erdoğan, Türkiye Diyanet Vakfına kurban bağışında bulundu

    Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye Diyanet Vakfına kurban bağışında bulundu. Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş da sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Diyanet İşleri Başkanlığı ve Türkiye Diyanet Vakfı tarafından ortaklaşa yürütülen 2022 Yılı Vekalet Yoluyla Kurban Kesim Programı'mıza kurban bağışında bulundu." ifadelerine yer verdi.

    Başkan Erdoğan’dan o vakfa kurban bağışı

    Cumhurbaşkanlığının sosyal medya hesabından yapılan paylaşıma göre Erdoğan, Diyanet İşleri Başkan Yardımcıları Burhan İşliyen ve Huriye Martı'yı Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul ederek kurban vekaletini Türkiye Diyanet Vakfına verdi. Erdoğan, bağış makbuzunu da imzaladı.

    Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş da sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Diyanet İşleri Başkanlığı ve Türkiye Diyanet Vakfı tarafından ortaklaşa yürütülen 2022 Yılı Vekalet Yoluyla Kurban Kesim Programı'mıza kurban bağışında bulundu." ifadelerine yer verdi.
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