Başkan Erdoğan, Türkiye Diyanet Vakfına kurban bağışında bulundu

Cumhurbaşkanlığının sosyal medya hesabından yapılan paylaşıma göre Erdoğan, Diyanet İşleri Başkan Yardımcıları Burhan İşliyen ve Huriye Martı'yı Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul ederek kurban vekaletini Türkiye Diyanet Vakfına verdi. Erdoğan, bağış makbuzunu da imzaladı.