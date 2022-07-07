Avrupa'daki havayolu şirketlerinin personel krizi Türkiye'deki uçuşları etkiledi: Gecikme yaşanıyor

İSTANBUL HAVALİMANI KRİZDEN ETKİLENMEDİ

Hollanda'da son günlerde ortaya çıkan personel sıkıntısı nedeniyle de güvenlik açığı baş göstermeye başladı. Pandemi döneminde personel çıkarmayarak tüm çalışanlarıyla yola devam eden Türk Hava Yolları ve İstanbul Havalimanı İşletmecisi İGA, Avrupa'daki krizin aksine Türkiye'nin bu krizden etkilenmemesini sağladı.

THY'NİN UÇAKLARI AVRUPA'DA BEKLEMEK ZORUNDA KALIYOR,YURT İÇİ UÇUŞLAR AKSIYOR

Avrupa'daki havalimanlarında yaşanan personel eksikliği ve grevler nedeniyle THY'nin Almanya, İngiltere, Hollanda, Fransa, Belçika başta olmak üzere Avrupa operasyonlarında aksamalar yaşanıyor.