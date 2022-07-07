Avrupa'daki havalimanlarında kaos! Çalışacak personel yok bavullar ortada kaldı

Avrupa ülkelerinde personel sıkıntısı nedeniyle yaşanan kriz, tatil sezonu ile daha da derinleşti. Almanya Türkiye'den geçici işçi talebinde bulundu.
UÇUŞLAR DURMA NOKTASINA GELDİ
Pandemi döneminde çok sayıda personel ile yollarını ayıran özellikle Londra Heathrow, Paris Charles de Gaulle ve Almanya Berlin Düsseldorf havalimanları durma noktasına geldi.
ALMANYA YABANCI İŞÇİ ARAYIŞINDA
Başta Almanya yurtdışından işçi almak için harekete geçti. Bagaj taşıyacak, uçaklara yükleme yapacak ya da havalimanında check-in kontuarlarında çalışacak personel bulunamıyor. Londra Heahrow Havalimanı'nın hemen her terminalinde zaman zaman sistem kitleniyor.
Hollanda'da son günlerde ortaya çıkan personel sıkıntısı nedeniyle de güvenlik açığı baş göstermeye başladı. Pandemi döneminde personel çıkarmayarak tüm çalışanlarıyla yola devam eden Türk Hava Yolları ve İstanbul Havalimanı İşletmecisi İGA, Avrupa'daki krizin aksine Türkiye'nin bu krizden etkilenmemesini sağladı.
BAVULLAR YOLDA KALIYOR
Yüzlerce yolcu bavullarını almaya uğraşıyor. Ya da bavullarını teslim etmekte güçlük çekiyor. Aynı durum Almanya'da Berlin, Düsseldorf gibi yoğun havalimanlarına da sirayet etti.
FRANSA'DA GREVLER HAVALİMANLARINI FELÇ ETTİ
Fransa'da havayolları ve onlara destek veren havacılık şirketlerindeki grevler ise kaos sarmalını büyüttü.