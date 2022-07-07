Avrupa'daki havalimanlarında kaos! Çalışacak personel yok bavullar ortada kaldı

BAVULLAR YOLDA KALIYOR

Yüzlerce yolcu bavullarını almaya uğraşıyor. Ya da bavullarını teslim etmekte güçlük çekiyor. Aynı durum Almanya'da Berlin, Düsseldorf gibi yoğun havalimanlarına da sirayet etti.

FRANSA'DA GREVLER HAVALİMANLARINI FELÇ ETTİ

Fransa'da havayolları ve onlara destek veren havacılık şirketlerindeki grevler ise kaos sarmalını büyüttü.