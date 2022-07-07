ABD Dışişlerinden flaş F-16 mesajı: Biden Türkiye'ye satışı destekliyor

Bu toplantıda, NATO'nun Rusya-Ukrayna savaşı nedeniyle daha da birbirine bağlı bir ittifak haline geldiğinin görüldüğünü belirten Jones, Finlandiya ve İsveç'in NATO'ya resmi olarak davet edilmesini de "tarihi" bir adım olarak nitelendirdi.

Jones, AA muhabirinin Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve Biden'ın Madrid'deki görüşmesinin ardından Türkiye'nin F-16 satın alma ve mevcut F-16'larını modernize etme talebi konusundaki sürecin nasıl ilerleyeceği yönündeki sorusunu da yanıtladı.