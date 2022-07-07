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    • Dünya
    • 07.07.2022 23:17
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    • 07.07.2022 23:25
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    ABD Dışişlerinden flaş F-16 mesajı: Biden Türkiye'ye satışı destekliyor

    Son dakika haberine göre ABD Dışişleri Bakanlığında görevli Müsteşar Yardımcısı Doug Jones, Biden'ın Türkiye'nin F-16 filosunu modernize etme planlarını desteklediğini ve bu doğrultuda Kongre ile çalışmaya istekli olduğunu söyledi.

    ABD Dışişlerinden flaş F-16 mesajı

    ABD Dışişleri Bakanlığı Avrupa ve Avrasya İlişkilerinden Sorumlu Müsteşar Yardımcısı Doug Jones, ABD Başkanı Joe Biden'ın Türkiye'nin F-16 filosunu modernize etme planlarını desteklediğini ve bu konuda Kongre ile çalışmaya istekli olduğunu belirtti.

    Jones, Washington'daki "Yabancı Basın Merkezi'nde" uluslararası gazetecilere geçen hafta Madrid'de düzenlenen NATO Zirvesinin sonuçları konusunda brifing verdi.

    Bu toplantıda, NATO'nun Rusya-Ukrayna savaşı nedeniyle daha da birbirine bağlı bir ittifak haline geldiğinin görüldüğünü belirten Jones, Finlandiya ve İsveç'in NATO'ya resmi olarak davet edilmesini de "tarihi" bir adım olarak nitelendirdi.

    Jones, AA muhabirinin Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve Biden'ın Madrid'deki görüşmesinin ardından Türkiye'nin F-16 satın alma ve mevcut F-16'larını modernize etme talebi konusundaki sürecin nasıl ilerleyeceği yönündeki sorusunu da yanıtladı.

    F-16 konusunun uzun süredir gündemlerinde olduğunu ve ABD yönetiminin buna desteğini dile getirdiğini belirten Jones, "Biden, bu satışı destekliyor. Ancak Biden, bu konuda Kongre'nin onayı gerektiğini de açıkça söyledi. İki lider (Erdoğan ve Biden) bu konuda konuştu, bizim yönetimimizin duruşu zirveden sonra da değişmedi. Bu satışı destekliyoruz ve Biden bu konuda Kongre ile çalışmaya istekli olduğunu söyledi." ifadesini kullandı.
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