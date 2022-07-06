Türkiye'nin F-16 kazanımı Yunan'ı çıldırttı: Beyaz Saray'a mektup yazdılar

Madrid'deki NATO zirvesinde Türkiye'nin İsveç ve Finlandiya'yı hizaya getirmesi, ABD'yi F-16 konusunda ikna etmesi Yunanistan'ı büyük hayal kırıklığına uğrattı. Ne yapacağını şaşıran Yunan tarafı çaresizce çözümler aramaya başladı.

BIDEN YEŞİL IŞIK YAKTI

NATO Zirvesi'nde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve ABD lideri Joe Biden buluştu, Türkiye'nin talep ettiği F-16 jetlerine yeşil ışık yakıldı.

Başkan Biden, basın toplantısında kendisine yöneltilen 'Sayın Erdoğan'ın yeni F-16 talepleriyle alakalı hangi isteklerini kabul ettiniz?' sorusuna "Aralık ayından bu yana pozisyonumu değiştirmedim" diyerek yanıt verdi:

Tabii ki bu F-16 jetlerinin modernizasyonu konusunu çözmemiz gerekiyor, bunu yapmamak bizim çıkarımıza değil. Ben pozisyonumu değiştirmediğimi onlara söyledim. Aralık ayından bu yana bunu söylüyorum. Bunun için Kongre'nin onayına ihtiyacımız var ve bu onayı alabileceğimizi düşünüyorum.

'ŞOK GEÇİREN' CUMHURİYETÇİLER ÇARE ARIYOR

Joe Biden'ın Türkiye'ye F-16 savaş uçağı satışının arkasında durması, özellikle ABD Kongresi'ndeki Yunan-Amerikan Cumhuriyetçileri küplere bindirdi. 'Şok geçiren 'Cumhuriyetçi Gus Bilirakis ve Nicole Maliotakis gibi isimler, Türkiye'ye hiçbir şekilde silah satılmamasını istiyor.

Yunan televizyonuna görüntülü bağlanan Gus Bilirakis, ABD Başkanı'nın aldığı karardan duyduğu büyük hayal kırıklığını saklamadı, Türk F-16'larının modernizasyonunun da gerçekleştirilmemesini istedi.

'HER ŞEYİ' YAPACAKLARMIŞ

Biden'ın F-16'lara onay verirken İsrail ve Güney Kıbrıs'ı dikkate almadığını savunan Yunan asıllı siyasetçi, diğer Yunan asıllı politikacılarla birlikte Türkiye'ye F-16 satışını engellemek için her şeyi yapacaklarını söyledi.

BEYAZ SARAY'A MEKTUP GÖNDERDİLER

Gus Bilirakis'in açıklamalarından hemen sonra bir grup Kongre üyesi, Beyaz Saray'a bir mektup gönderek Türkiye'ye F-16 satışının durdurulmasını istedi.

Temsilciler Meclisi üyelerinden Chris Pappas, Dina Titus, Carolyn Maloney, Charlie Crist, Frank Pallone ve John Sarbanes imzalı mektupta, Türkiye'ye sevk edilecek savaş uçaklarının Yunanistan'a karşı kullanılacağı savunuldu.

ATİNA'NIN GÖZÜNÜ KORKUTMAYA ÇALIŞIYOR

Türkiye'nin F-16 jetleriyle gelecek yıllarda Yunan hava sahasını ihlal edeceğini ileri süren mektup, Ankara'nın Atina'nın gözünü korkutmaya çalıştığını iddia etti.

Beyaz Saray'a iletilen mektupta ayrıca Suriye'nin kuzeyindeki muhtemel bir Türkiye operasyonunda da söz konusu savaş uçaklarının saldırı düzenleyeceği belirtildi.

YUNAN MEDYASINDAN MANŞETLERDEN YALVARDI

Mektup Madrid'den bu yana acıyla kıvranan Yunan medyasında manşetlere taşındı.

Kiryakos Miçotakis hükümetini destekleyen Eleftheros Typos gazetesi, 'Biden'a mektup: Erdoğan'a F-16 verme-Yunanistan ve Güney Kıbrıs'ın egemenliğini ihlal ediyor' başlığıyla mektubu haberleştirdi.

Eleftheros Typos mektupta imzası bulunan Amerikalı siyasetçileri Erdoğan'ın F-16 iştahını frenleyen isimler olarak niteledi.