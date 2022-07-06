Türkiye'nin F-16 kazanımı Yunan'ı çıldırttı: Beyaz Saray'a mektup yazdılar

Madrid'deki NATO zirvesinde Türkiye'nin İsveç ve Finlandiya'yı hizaya getirmesi, ABD'yi F-16 konusunda ikna etmesi Yunanistan'ı büyük hayal kırıklığına uğrattı. Ne yapacağını şaşıran Yunan tarafı çaresizce çözümler aramaya başladı.
BIDEN YEŞİL IŞIK YAKTI
NATO Zirvesi'nde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve ABD lideri Joe Biden buluştu, Türkiye'nin talep ettiği F-16 jetlerine yeşil ışık yakıldı.
Başkan Biden, basın toplantısında kendisine yöneltilen 'Sayın Erdoğan'ın yeni F-16 talepleriyle alakalı hangi isteklerini kabul ettiniz?' sorusuna "Aralık ayından bu yana pozisyonumu değiştirmedim" diyerek yanıt verdi:
Tabii ki bu F-16 jetlerinin modernizasyonu konusunu çözmemiz gerekiyor, bunu yapmamak bizim çıkarımıza değil. Ben pozisyonumu değiştirmediğimi onlara söyledim. Aralık ayından bu yana bunu söylüyorum. Bunun için Kongre'nin onayına ihtiyacımız var ve bu onayı alabileceğimizi düşünüyorum.
'ŞOK GEÇİREN' CUMHURİYETÇİLER ÇARE ARIYOR
Joe Biden'ın Türkiye'ye F-16 savaş uçağı satışının arkasında durması, özellikle ABD Kongresi'ndeki Yunan-Amerikan Cumhuriyetçileri küplere bindirdi. 'Şok geçiren 'Cumhuriyetçi Gus Bilirakis ve Nicole Maliotakis gibi isimler, Türkiye'ye hiçbir şekilde silah satılmamasını istiyor.
Yunan televizyonuna görüntülü bağlanan Gus Bilirakis, ABD Başkanı'nın aldığı karardan duyduğu büyük hayal kırıklığını saklamadı, Türk F-16'larının modernizasyonunun da gerçekleştirilmemesini istedi.
'HER ŞEYİ' YAPACAKLARMIŞ
Biden'ın F-16'lara onay verirken İsrail ve Güney Kıbrıs'ı dikkate almadığını savunan Yunan asıllı siyasetçi, diğer Yunan asıllı politikacılarla birlikte Türkiye'ye F-16 satışını engellemek için her şeyi yapacaklarını söyledi.
BEYAZ SARAY'A MEKTUP GÖNDERDİLER
Gus Bilirakis'in açıklamalarından hemen sonra bir grup Kongre üyesi, Beyaz Saray'a bir mektup gönderek Türkiye'ye F-16 satışının durdurulmasını istedi.
Temsilciler Meclisi üyelerinden Chris Pappas, Dina Titus, Carolyn Maloney, Charlie Crist, Frank Pallone ve John Sarbanes imzalı mektupta, Türkiye'ye sevk edilecek savaş uçaklarının Yunanistan'a karşı kullanılacağı savunuldu.
ATİNA'NIN GÖZÜNÜ KORKUTMAYA ÇALIŞIYOR
Türkiye'nin F-16 jetleriyle gelecek yıllarda Yunan hava sahasını ihlal edeceğini ileri süren mektup, Ankara'nın Atina'nın gözünü korkutmaya çalıştığını iddia etti.
Beyaz Saray'a iletilen mektupta ayrıca Suriye'nin kuzeyindeki muhtemel bir Türkiye operasyonunda da söz konusu savaş uçaklarının saldırı düzenleyeceği belirtildi.
YUNAN MEDYASINDAN MANŞETLERDEN YALVARDI
Mektup Madrid'den bu yana acıyla kıvranan Yunan medyasında manşetlere taşındı.
Kiryakos Miçotakis hükümetini destekleyen Eleftheros Typos gazetesi, 'Biden'a mektup: Erdoğan'a F-16 verme-Yunanistan ve Güney Kıbrıs'ın egemenliğini ihlal ediyor' başlığıyla mektubu haberleştirdi.
Eleftheros Typos mektupta imzası bulunan Amerikalı siyasetçileri Erdoğan'ın F-16 iştahını frenleyen isimler olarak niteledi.
İKİ DEĞİŞİKLİK SUNDULAR
Mektubu 'İki değişiklik Türkiye'ye F-16 satışını bloke ediyor' başlığıyla sunan To Vima gazetesi, 10 Kongre üyesinin savunma bütçesinde iki değişiklik teklif ettiğini yazdı.
Habere göre, söz konusu teklifler, ABD silahlarının diğer NATO müttefiklerinin egemenliklerine ve toprak bütünlüklerine saygı duymayan ittifak üyelerine satılmaması gibi muğlak bir ifade içeriyor.
YUNAN DESTEKÇİLERİ 'ALARM ZİLİ' ÇALDI
CNN Yunanistan, 'Beyaz Saray'a ateş-Kongre'de Erdoğan'ın planına ikili engel ve mektup' başlığıyla yayımladığı haberde, Yunanistan destekçisi Amerikalı siyasetçiler için 'alarm zili' çaldığını kaydediyor.
KATHİMERİNİ'DEN PROVOKATİF BAŞLIK
Kathimerini gazetesi, 'ABD Kongre üyelerinden mektup: Türk F-16'larının modernizasyonu daha fazla ölüm' gibi provokatif bir başlık tercih etti.
Gazete ayrıca 'Kongre'de Türkiye'ye F-16 satışı için muharebe başladı' bir diğer habere daha sayfasında yer verdi.
Ta Nea gazetesi, 'Teklif masada-Kongre Türkiye'ye F-16'ları engelliyor' başlığını kullandı.
TA NEA: KKTC'DE BU KEZ NELER OLUYOR?
Ta Nea'nın manşetinde yer alan haber ise, 'Erdoğan'dan KKTC ile yeni meydan okuma' oldu. Haberde, Türkiye liderinin bakanlarıyla birlikte Kuzey Kıbrıs'a gideceği vurgulandı. Benzer bir başlıkla Kuzey Kıbrıs haberini yayımlayan To Vima, 'KKTC'de bu kez neler oluyor?' diye sordu.
Popüler internet sitesi in.gr ise, 'Sıcak Ağustos! Türkiye Doğu Akdeniz'de sondaja başlıyor' başlığıyla Abdülhamid Han araştırma gemisinin muhtemel rotasını haberleştirdi.