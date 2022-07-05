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    • Dünya
    • 05.07.2022 11:47
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    • 05.07.2022 12:04
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    SON DAKİKA! İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliği onay süreci başladı

    Son dakika haberine göre NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, İsveç ve Finlandiya'nın üyeliğine ilişkin onay sürecinin başladığını açıkladı. İki ülke geçtiğimiz hafta Türkiye ile 3'lü bir mutabakata varmıştı.

    İsveç ve Finlandiya’nın NATO üyeliği sürecinde flaş gelişme

    İsveç ve Finlandiya'nın NATO'ya davet edilmesinin ardından iki ülke temsilcileri Belçika'daki NATO Karargahı'nda NATO üyeliği katılım protokollerini imzaladı.

    Türkiye'nin, İspanya'nın başkenti Madrid'de 29-30 Haziran tarihlerinde gerçekleştirilen NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Toplantısı'nda İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliğine yeşil ışık yakmasının ardından söz konusu ülkeler NATO'ya davet edilmiş ve iki ülkenin NATO'ya katılım müzakerelerinin tamamlandığı bildirilmişti. Bugün NATO karargahında NATO üyesi 30 ülkenin temsilcilerinin katılımı ile İsveç ve Finlandiya'nın katılım protokollerini imzalandı. Protokolün imzalanmasının ardından NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Finlandiya ve İsveç'in NATO üyeliği için onay sürecinin başladığını söyledi.

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    Haberler Dünya SON DAKİKA! İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliği onay süreci başladı
        SON DAKİKA