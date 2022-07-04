İngiliz istihbaratından dikkat çeken Rusya - Ukrayna savaşı raporu: Odak nokta Donetsk

Ukrayna'daki duruma ilişkin İngiliz istihbarat raporunda, Ukrayna kuvvetlerinin Lıçısansk'tan çekildiği ve muhtemelen hazır savunma pozisyonlarına geri döndüğü belirtilerek, "Şehir, Luhansk Oblastı'nda Ukrayna kontrolündeki son büyük yerleşim merkeziydi. Rusya'nın odak noktası neredeyse kesinlikle, büyük bir kısmı Ukrayna kuvvetlerinin kontrolü altında kalan Donetsk Oblastı'nı ele geçirmeye yönelik olacak" denildi.
İngiltere Savunma Bakanlığı tarafından Ukrayna'daki duruma ilişkin paylaşılan istihbarat raporunda, Ukrayna kuvvetlerinin Lıçısansk'tan çekildiği ve muhtemelen hazır savunma pozisyonlarına geri döndüğü belirtilerek, "Rusya Savunma Bakanlığı daha önce Lıçısansk'ın kuşatmasını tamamladığını ve şehrin tam kontrolünü sağladığını iddia etmişti. Luhansk Oblastı'nda şehir içinde ve çevresinde çatışmalar, Rus güçlerinin istikrarlı ilerleme kaydetmesiyle geçen hafta yoğunlaşmıştı. Şehir, Luhansk Oblastı'nda Ukrayna kontrolündeki son büyük yerleşim merkeziydi" denildi.