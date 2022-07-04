İngiliz istihbaratından dikkat çeken Rusya - Ukrayna savaşı raporu: Odak nokta Donetsk

HİROŞİMA VE NAGAZAKİ HATIRLATMASI

İkinci Dünya Savaşı'ndan sonraki ilk yıllarda, birçok Amerikalı askeri ve siyasi liderin ve halkın çoğunun, nükleer silahların yeniden kullanılacağıyla ilgili beklentisi olduğu ya da bu silahların kullanılmasından endişe duyduğu kaydedildi.

Hiroşima ve Nagazaki hatırlatması yapılarak, bu iki kentin, atom bombalarının dehşetini herkes için görünür kıldığına dikkat çekilerek, şunlar aktarıldı:

"AMERİKAN TOPLUMUNA NÜFUZ ETTİ"

"Nükleer savaşın her an gerçekleşebileceği fikri Amerikan toplumuna nüfuz etti. Nükleer tabu, hem stratejik çıkarların hem de ahlaki kaygıların sonucu olarak ortaya çıktı. Bugün, silah kontrol anlaşmalarının çoğu paramparça edildi ve nükleer silahlı devletler bir kez daha maliyetli silahlanma yarışlarına girdi.