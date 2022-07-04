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    • Dünya
    • 04.07.2022 21:15
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    • 04.07.2022 21:23
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    Gurbetçi vatandaş Almanya gerçeklerini anlattı: Maaşım 995 kiram 806 euro

    Enflasyonu ve hayat pahalılığını sadece ülkemizde sananlara en güzel cevabı Almanya'da yapılan bir röportaj çok güzel veriyor. Almanya'da bir muhabir ülkedeki hayat şartlarını orada yaşayan Türk vatandaşlarına sordu. "'Almanya'daki Türkler kral gibi yaşıyorlar' diyorlar, bu doğru mu?" sorusuna yanıt veren emekli bir vatandaşın yanıtı her şeyi ortaya döktü. Emekli maaşının 995 euro olduğunu ifade eden vatandaş, "Bunu Türkiye’de söylediğiniz zaman 'Ooo...' diyorlar, değil mi? Ama ev kiram 806 euro oldu." dedi.

    Gurbetçi vatandaş Almanya gerçeklerini anlattı

    Almanya'da bir muhabir, sokağa çıkarak, Türk vatandaşlarına yaşam şartlarına ilişkin birkaç soru yöneltti. "Almanya'da Türkler rahat yaşıyor mu?, Burada geçinmek zor mu?" şeklindeki sorulara yanıt veren emekli bir gurbetçi, maaşının ev kirasını ödedikten sonra yeterli olmadığına dikkat çekti.

    Emekli maaşının 995 euro olduğunu ifade eden vatandaş, "Bunu Türkiye'de söylediğiniz zaman 'Ooo...' diyorlar, değil mi? Ama ev kiram 806 Euro oldu önümüzdeki ayın 1'inden itibaren" diye konuştu.

    "BİR ODAYI KİRAYA VERİYORUM"

    Geçinmek için evinin bir odasını kiraya verdiğini söyleyen gurbetçi Türk, ek iş yaptığını da vurguladı.
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    Gurbetçi vatandaş Almanya gerçeklerini anlattı
    Haberler Dünya Gurbetçi vatandaş Almanya gerçeklerini anlattı: Maaşım 995 kiram 806 euro
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