Gurbetçi vatandaş Almanya gerçeklerini anlattı: Maaşım 995 kiram 806 euro

Almanya'da bir muhabir, sokağa çıkarak, Türk vatandaşlarına yaşam şartlarına ilişkin birkaç soru yöneltti. "Almanya'da Türkler rahat yaşıyor mu?, Burada geçinmek zor mu?" şeklindeki sorulara yanıt veren emekli bir gurbetçi, maaşının ev kirasını ödedikten sonra yeterli olmadığına dikkat çekti.
Emekli maaşının 995 euro olduğunu ifade eden vatandaş, "Bunu Türkiye'de söylediğiniz zaman 'Ooo...' diyorlar, değil mi? Ama ev kiram 806 Euro oldu önümüzdeki ayın 1'inden itibaren" diye konuştu.
"BİR ODAYI KİRAYA VERİYORUM"
Geçinmek için evinin bir odasını kiraya verdiğini söyleyen gurbetçi Türk, ek iş yaptığını da vurguladı.