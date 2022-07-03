Rusya-Ukrayna savaşının simgesi olan Olena Kurilo bakın şimdi ne yapıyor!

- Dünya
- 03.07.2022 13:09
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- 03.07.2022 13:12
Ardından genç kadın Polonya'daki ameliyatından yaklaşık üç ay sonra öğretmenliğe geri döndü.
Kurilo, sağlık görevlilerinin görüşünü neredeyse tamamen geri kazanmasını umduğu ikinci bir ameliyatın sonuçlarını bekliyor ve "Sadece iki ay sürebilir." dedi.
52 yaşındaki Kurilo derme çatma sınıfında konuşurken, "Polonya'da olduğumu unutuyorum. Ruhumda çok fazla sevgi var ve bunu çocuklara vermek istiyorum. Bana savaş başladığından beri yaşamadığım bir neşe veriyorlar." dedi.