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    • Dünya
    • 03.07.2022 13:09
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    • 03.07.2022 13:12
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    Rusya-Ukrayna savaşının simgesi olan Olena Kurilo bakın şimdi ne yapıyor!

    Rusya-Ukrayna savaşının simgesi haline gelen Olena Kurilo’nun gözü sarkılıyken çekilen görüntüleri dünya gündemine oturmuştu. Rusya’nın füze saldırısından şans eseri kurtulan Kurilo Polonya’da öğretmenliğe geri döndü. Ukraynalı mültecilere ders veriyor.

    Savaşın simgesiydi! Bakın şimdi ne yapıyor

    Rusya- Ukrayna savaşının mağdurlarından Olena Kurilo'nun sargılı gözünün görüntüleri tüm dünyada yayıldı.

    Ukrayna'nın doğusundaki Kharkiv kentindeki evine yapılan saldırının ardından Kurilo sağ gözünün içine cam yerleştirilmiş ve cildine yüzlerce parçacık gömülmüş halde kaldı.

    Polonya'nın Katowice kentindeki cerrahlar, Kurilo'nun hasarlı gözünü silikon yağıyla doldurarak görüşünün önemli bir bölümünü geri kazandırmayı başardı.

        Ardından genç kadın Polonya'daki ameliyatından yaklaşık üç ay sonra öğretmenliğe geri döndü.

        Kurilo, sağlık görevlilerinin görüşünü neredeyse tamamen geri kazanmasını umduğu ikinci bir ameliyatın sonuçlarını bekliyor ve "Sadece iki ay sürebilir." dedi.

        52 yaşındaki Kurilo derme çatma sınıfında konuşurken, "Polonya'da olduğumu unutuyorum. Ruhumda çok fazla sevgi var ve bunu çocuklara vermek istiyorum. Bana savaş başladığından beri yaşamadığım bir neşe veriyorlar." dedi.
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        Haberler Dünya Rusya-Ukrayna savaşının simgesi olan Olena Kurilo bakın şimdi ne yapıyor!
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