Türkiye'nin NATO Zirvesi'ndeki başarısı Yunanistan'ı karıştırdı! Çipras'tan Miçotakis'e ağır sözler

İspanya'nın başkenti Madird'de düzenlenen NATO Zirvesi'ne Türkiye damga vurdu.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın diplomasi hamleleri sonrası İsveç ve Finlandiya ile imzalanan 3'lü muhtıra ile Türkiye istediklerini aldı. Savunma alanındaki ambagoların kalkacağı bildirilirken terör örgütleri FETÖ ve YGP/PYD ilke belgelere girdi. ABD'den talep edilen F-16'lar için de olumlu mesajlar geldi.

YUNANİSTAN KARIŞTI

Türkiye'nin başarısı ve arkasına aldığı destek Yunanistan'ı karıştırdı. Muhalefet partisi Radikal Sol İttifak'ın (SYRIZA) lideri Aleksis Çipras, Madrid'de düzenlenen NATO Zirvesi'nde hükümetin izlediği dış politikanın başarısız olduğunu savunarak, zirvede Türkiye'ye tam destek verildiğini söyledive Miçotakis'i sert sözlerle eleştirdi.