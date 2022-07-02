Türkiye'nin NATO Zirvesi'ndeki başarısı Yunanistan'ı karıştırdı! Çipras'tan Miçotakis'e ağır sözler

İspanya'nın başkenti Madird'de düzenlenen NATO Zirvesi'ne Türkiye damga vurdu.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın diplomasi hamleleri sonrası İsveç ve Finlandiya ile imzalanan 3'lü muhtıra ile Türkiye istediklerini aldı. Savunma alanındaki ambagoların kalkacağı bildirilirken terör örgütleri FETÖ ve YGP/PYD ilke belgelere girdi. ABD'den talep edilen F-16'lar için de olumlu mesajlar geldi.
YUNANİSTAN KARIŞTI
Türkiye'nin başarısı ve arkasına aldığı destek Yunanistan'ı karıştırdı. Muhalefet partisi Radikal Sol İttifak'ın (SYRIZA) lideri Aleksis Çipras, Madrid'de düzenlenen NATO Zirvesi'nde hükümetin izlediği dış politikanın başarısız olduğunu savunarak, zirvede Türkiye'ye tam destek verildiğini söyledive Miçotakis'i sert sözlerle eleştirdi.
"TÜRKİYE'YE UYGULANAN AMBARGOLAR KALDIRILDI DİYE Mİ MEMNUNUZ"
Çipras, hükümetin zirvenin sonucundan memnun olduğuna ilişkin açıklamaları sert dille eleştirerek, "Finlandiya ve İsveç'in Türkiye'ye uyguladığı silah ambargosu kaldırıldı diye mi memnunuz? Ölçeğimiz (Cumhurbaşkanı) Erdoğan'ın Rodos, Sakız ve Midilli'nin egemenliklerini gündeme getirmemesi mi? Yunan adalarının egemenliğini gündeme getirmedi diye memnun olduğumuzu söylememiz mümkün mü?" dedi.
"ZİRVEDE TÜRKİYE'YE VERİLEN DESTEK, ENDİŞE VERİCİ"
Çipras, Yunanistan'ı iflasın eşiğine getiren ekonomik krizi hatırlatarak, silahlanmanın maliyeti konusunda dikkatli olunması gerektiğinin altını çizdi.
ABD Başkanı Biden'ın Türkiye'ye F-16 satışına ilişkin olumlu yaklaşımını da Miçotakis hükümetinin başarısızlığı olarak nitelendiren Çipras, "Zirvede gördüklerimiz bizi endişelendirmeli. Konu, sadece F-16'ların satışı değil, (Türkiye'ye verilen) topyekun destek." değerlendirmesinde bulundu.
"MADRİD'DEN YAYA DÖNERDİM"
Türkiye'nin Ege'deki turizm kampanyasında kullandığı "TurkAegean" tanımının Avrupa tarafından tescillenmesinden de rahatsız olan Çipras konu üzerinden Miçotakis'e yüklendi. Çipras, "Acı bir diplomatik yenilgi yaşadık. Eğer ben Madrid'de başbakan olsaydım ve bu yaşansaydı ve aynı zamanda 'TurkAegean' tanımı Türkiye tarafından reklam markası olarak tescil edilmiş olsaydı Madrid'den yaya dönerdim." ifadelerini kullandı.
ERKEN SEÇİM OLABİLİR
Miçotakis'in ekonomiyi de iyi yönetemediğine ve dış politikada ülkeyi tehlikeye sürüklediğine söyleyen Çipras, "Miçotakis, muhtemelen eylül ayında seçim planlıyor." dedi.