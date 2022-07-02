Türkiye ile ABD arasında kritik temas! F-16'larda fikir birliği

Ege ve Akdeniz konularında uluslararası toplumun Türkiye'nin meşru haklarına saygı göstermesi gerektiğinin altı çizildi. Türkiye'nin ulusal güvenliğini, Suriye'nin toprak bütünlüğünü ve siyasi birliğini tehdit eden PKK/YPG ve DEAŞ dahil tüm terör örgütlerine karşı ayrım yapmaksızın kararlılıkla mücadele edilmesi gerektiği vurgulandı.