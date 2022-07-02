Türkiye ile ABD arasında kritik temas! F-16'larda fikir birliği

NATO Zirvesi ve kabul edilen Yeni Stratejik Konsept değerlendirildi. Zirve marjında iki ülke liderinin olumlu bir havada gerçekleştirdikleri görüşmeden duyulan memnuniyet dile getirildi.
Türkiye- ABD ilişkilerinin karşılıklı saygı ve anlayış temelinde, ortak ve stratejik çıkarların esas alındığı bir zeminde ilerlemesi gerektiği ifade edildi. Savunma sanayii alanında iş birliğinin ve F- 16 konusunda ilerleme sağlanmasının iki ülkenin çıkarlarına hizmet edeceği belirtildi.
Karadeniz üzerinden tahıl sevkiyatı için güvenli bir koridorun oluşturulması hususunda Türkiye'nin çabalarının takdirle karşılandığı ifade edildi. Bu sevkiyatın başarıyla gerçekleşmesinin küresel gıda güvenliği açısından stratejik önem taşıdığına dikkat çekildi.