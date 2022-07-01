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    Virüsün merkezinden ilk uçuş: 2 yıl sonra İstanbul'a uçak indi

    Corona’nın çıktığı Wuhan’la İstanbul arasında ilk temas sağlandı. 2 yıl aradan sonra Wuhan’dan kalkan uçan İstanbul’a iniş yaptı. İstanbul Havalimanı İşletmecisi İGA'nın sosyal medya hesaplarından uçuşların yeniden başlamasıyla ilgili de bir paylaşım yapıldı.

    Wuhan canına

    Coronavirüs pandemisinde ilk vakaların ortaya çıktığı ve uçuşların durdurulduğu Çin'in Wuhan şehrinden 2 yıl aradan sonra İstanbul'a ilk tarifeli uçak geldi. Çinli havayolu şirketi China Southern Airlines, pandemi nedeniyle 24 Ocak 2020'de durdurduğu Wuhan-İstanbul uçuşlarına yeniden başladı.

    China Southern Airlines'ın CZ8021 sefer sayılı Boeing 787-9 Dreamliner tipi yolcu uçağı dün 21.30 sıralarında İstanbul Havalimanı'na indi. Şirketin, İstanbul uçuşlarını ilk etapta karşılıklı haftada bir gün gerçekleştireceği, ilerleyen dönemde ise sefer sayılarını arttıracağı öğrenildi.

    İstanbul Havalimanı İşletmecisi İGA'nın sosyal medya hesaplarından uçuşların yeniden başlamasıyla ilgili de bir paylaşım yapıldı. "China Southern Airlines bugün itibarıyla yeniden Wuhan-İstanbul seferlerine başladı. Nice emniyetli uçuşlar dileriz" ifadelerine yer verildi.

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