NATO'ya damga vuran gaf! Kanada Başbakanı Trudeau'nun zor anları

İngiliz Daily Mail gazetesinin haberine göre, Avustralyalı mevkidaşı Anthony Albanese ile görüşen Trudeau, Albanese'in adını unuttu. Trudeau, Albanese'den bahsederken kısa bir tereddüt yaşadı ve ardından onun adını söylemek yerine mevkidaşından 'Büyük, ilerici lider' diye andı.

Avustralya Başbakanı Albanese ise toplantının 'çok başarılı' olduğunu söyledi.

Albanese, 'Benzer siyasi bakış açılarımız var ve Başbakan Trudeau beni Kanada'yı ziyaret etmeye davet etti. Ben de onu Avustralya'yı ziyaret etmeye davet ettim' ifadelerini kullandı.