Binlerce kişiyi dolandıran Kripto Kraliçe Ruja Ignatova FBI'ın en çok aranan 10 kişilik listesinde

EN SON YUNANİSTAN'A GİDEN BİR UÇAĞA BİNERKEN GÖRÜLDÜ

Ignatova hakkında 2019 yılında sekiz farklı bankacılık suçu ile dava açıldı. Ruja Ignatova bu listedeki tek kadın durumunda bulunuyor.

BBC için haberi takip eden Jamie Bartlett, FBI listesinin, 2017 yılında Ignatova'nın sırra kadem basması sonrası en önemli gelişme olduğunu söyledi.

Bartlett, dolandırıcı kadının bulunamamasının en önemli sebebi olarak, en az 500 milyon dolarla kaçmış olmasını gösteriyor.