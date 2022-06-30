Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'dan Türkiye - İsveç - Finlandiya mutabakatına ilişkin açıklama





Rusya'ya karşı alınan yaptırımların yanı sıra Fransa'nın Ukrayna'ya zırhlı araçlar ve 6 adet Cesar obüsü göndermesine ilişkin kararını anımsatan Macron, Ukrayna'nın NATO'nun bir parçası olmadığına atıfta bulundu. Macron, Ukrayna'yı gerektiği zamana kadar destekleyeceklerini ifade etti.

"(NATO Zirvesi'nde) aldığımız ikinci karar caydırıcılık ve savunma duruşumuzun güçlendirilmesi." diyen Macron, zirvede NATO'nun doğu kanadındaki duruşlarını güçlendirmek isteğini ifade ettiğini söyledi. Macron, bu kapsamda, Fransa'nın Romanya'ya yeni tugay göndereceğini kaydetti.