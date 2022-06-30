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    • Dünya
    • 30.06.2022 19:39
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    • 30.06.2022 19:49
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    Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'dan Türkiye - İsveç - Finlandiya mutabakatına ilişkin açıklama

    Türkiye'nin geçtiğimiz gün Madrid'de İsveç ve Finlandiya ile imzaladığı iki ülkenin NATO üyeliğinin önü açan mutabakat dünyada geniş yankı uyandırdı. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Türkiye'nin Finlandiya ve İsveç'in NATO'ya katılımına ilişkin ittifaktaki fikir birliğine katılmasından memnun olduğunu söyledi.

    Macron’dan ’mutabakat’ açıklaması! Türkiye...

    İspanya'nın başkenti Madrid'de düzenlenen NATO Zirvesi'nin sonunda basın toplantısı yapan Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Finlandiya ve İsveç'in NATO'ya katılımına ilişkin birkaç hafta önce Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la konuştuğunu kaydetti.

    FİKİR BİRLİĞİNDEN MEMNUNUM
    Macron, "Türkiye'nin nihayet İsveç ve Finlandiya'nın egemen seçimine saygı gösterilmesini sağlamak için fikir birliğine katılmasından memnunum." dedi.



    Rusya'ya karşı alınan yaptırımların yanı sıra Fransa'nın Ukrayna'ya zırhlı araçlar ve 6 adet Cesar obüsü göndermesine ilişkin kararını anımsatan Macron, Ukrayna'nın NATO'nun bir parçası olmadığına atıfta bulundu. Macron, Ukrayna'yı gerektiği zamana kadar destekleyeceklerini ifade etti.

    "(NATO Zirvesi'nde) aldığımız ikinci karar caydırıcılık ve savunma duruşumuzun güçlendirilmesi." diyen Macron, zirvede NATO'nun doğu kanadındaki duruşlarını güçlendirmek isteğini ifade ettiğini söyledi. Macron, bu kapsamda, Fransa'nın Romanya'ya yeni tugay göndereceğini kaydetti.



    NATO'nun yeni stratejik konseptine de değinen Macron, "NATO, Çin'e karşı ittifak değildir. Avrupa-Atlantik coğrafi alanında, barış ve toplu savunma için ittifaktır." diye konuştu.

    Macron, ancak Çin'in yükselişinin getirdiği sistemsel zorluklara ve Rusya'yla olan iş birliğine dikkati çekti.
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    Haberler Dünya Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'dan Türkiye - İsveç - Finlandiya mutabakatına ilişkin açıklama
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