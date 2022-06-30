Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'dan Türkiye - İsveç - Finlandiya mutabakatına ilişkin açıklama

İspanya'nın başkenti Madrid'de düzenlenen NATO Zirvesi'nin sonunda basın toplantısı yapan Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Finlandiya ve İsveç'in NATO'ya katılımına ilişkin birkaç hafta önce Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la konuştuğunu kaydetti.
FİKİR BİRLİĞİNDEN MEMNUNUM
Macron, "Türkiye'nin nihayet İsveç ve Finlandiya'nın egemen seçimine saygı gösterilmesini sağlamak için fikir birliğine katılmasından memnunum." dedi.
Rusya'ya karşı alınan yaptırımların yanı sıra Fransa'nın Ukrayna'ya zırhlı araçlar ve 6 adet Cesar obüsü göndermesine ilişkin kararını anımsatan Macron, Ukrayna'nın NATO'nun bir parçası olmadığına atıfta bulundu. Macron, Ukrayna'yı gerektiği zamana kadar destekleyeceklerini ifade etti.
"(NATO Zirvesi'nde) aldığımız ikinci karar caydırıcılık ve savunma duruşumuzun güçlendirilmesi." diyen Macron, zirvede NATO'nun doğu kanadındaki duruşlarını güçlendirmek isteğini ifade ettiğini söyledi. Macron, bu kapsamda, Fransa'nın Romanya'ya yeni tugay göndereceğini kaydetti.