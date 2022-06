İngiltere Başbakanı Boris Johnson'dan Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğine övgü

Açıklamada, Johnson'ın, Türkiye, İsveç ve Finlandiya'nın imzaladığı üçlü muhtıradan duyduğu memnuniyeti dile getirdiği belirtilerek, şunlar kaydedildi:

"(Johnson) Bizi daha tehlikeli bir on yıl beklerken, Finlandiya ve İsveç'in NATO'ya katılımının, ittifakı daha da güçlendireceğini söyledi. Başbakan Johnson, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Ukrayna'dan tahılın çıkarılma konusundaki liderliğini övdü. Johnson, Putin'in Ukrayna limanlarına yönelik devam eden ablukasının hem Ukrayna'da hem de dünyada uluslararası insani kriz yarattığını vurguladı."