Rusya, Ukrayna’da bir AVM'yi vurdu! 10 kişi hayatını kaybetti





UKRAYNA'YA SİHA HİBESİ

Ukrayna'da Bayraktar TB2 alınması için başlatılan yardım kampanyasında 20 milyon dolar toplandı. Baykar, 3 adet Bayraktar TB2 SİHA'yı hiçbir ücret talep etmeden Ukrayna'ya hibe ettiğini açıkladı. Baykar'dan yapılan açıklamada, "Baykar olarak toplanan bağışlar ile alınması hedeflenen 3 adet Bayraktar TB2 SİHA'yı hiçbir ücret talep etmeden Ukrayna'ya hibe ediyoruz. Baykar olarak adil bir çözümü arzuladığımızı ve kalıcı bir barış için dua ettiğimizi saygıyla bildiririz" denildi.

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