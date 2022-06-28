Rusya, Ukrayna’da bir AVM'yi vurdu! 10 kişi hayatını kaybetti

Rusya, Ukrayna'nın Kremençuk kentindeki bir AVM'ye "Tu-22M3" tipi savaş uçaklarının fırlattığı "X-22" füzelerle saldırı düzenledi. Ukrayna lideri Zelenski'nin "İçinde en az bin kişi vardı" dediği AVM'de ilk bilgilere göre 10 kişi hayatını kaybetti. 40'tan fazla kişi de yaralandı. Can kaybı ve yaralı sayısının artmasından endişe edilirken, İngiltere Başbakanı Johnson, "Bu dehşet verici saldırı" dedi. ABD Dışişleri Bakanı Blinken de "Dünya, bugün Rusya'nın kalabalık bir Ukrayna alışveriş merkezini vuran füze saldırısından dehşete düştü" diye konuştu.
UKRAYNA'YA SİHA HİBESİ
Ukrayna'da Bayraktar TB2 alınması için başlatılan yardım kampanyasında 20 milyon dolar toplandı. Baykar, 3 adet Bayraktar TB2 SİHA'yı hiçbir ücret talep etmeden Ukrayna'ya hibe ettiğini açıkladı. Baykar'dan yapılan açıklamada, "Baykar olarak toplanan bağışlar ile alınması hedeflenen 3 adet Bayraktar TB2 SİHA'yı hiçbir ücret talep etmeden Ukrayna'ya hibe ediyoruz. Baykar olarak adil bir çözümü arzuladığımızı ve kalıcı bir barış için dua ettiğimizi saygıyla bildiririz" denildi.