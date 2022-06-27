SON DAKİKA: Yunanistan'da haftalık To Vima gazetesi yazdı: Ege'de Türkler haklı





Luns mektubu: Genel Sekreter Luns'un SACEUR Komutanı Rogers'a gönderdiği mektup, Limni adasındaki askeri altyapı çalışmaları ile ilgili. Mektupta "NATO'nun ihtiyaçları ile birlikte ittifak üyesi ülkeler arasında antlaşmalar (1923 Lozan Antlaşması kastediliyor) ile ilgili hukuki meselelerden kaçınılması gerek. Limni adası da böyle bir vaka" denildi. To Vima, Yunan hükümetinin o dönemde NATO nezdindeki girişimlerinin hiçbir sonuç vermediğini yazdı.