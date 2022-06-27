SON DAKİKA: Yunanistan'da haftalık To Vima gazetesi yazdı: Ege'de Türkler haklı

Yunan Gazetesi, adaların silahsızlandırılması konusunda Yunanistan'ın NATO'daki "sicilinin hiç de iyi olmadığını" belirtti. Söz konusu belgeler, NATO Genel Sekreteri Hastings İsmay'in 7 Şubat 1957'de NATO'daki daimi temsilcilere gönderdiği mektup, Genel Sekreter Joseph Luns'un 8 Mayıs 1980'de dönemin Avrupa Müttefik Kuvvetleri Komutanı (SACEUR) Bernard Rogers'a gönderdiği mektup ve Avrupa Müttefik Kuvvetleri Komutanı James Jones'un, 15 Ağustos 2006'da, Avrupa Müttefik Kuvvetleri Yüksek Karargâhı'na (SHAPE) "Ege Adaları için SHAPE'in izleyeceği politika" ile ilgili talimatlardan oluşuyor.
İLERYÖZ ADASI
İsmay mektubu: "Leros (Türkçesi İleryöz) adası altyapı çalışmaları" başlıklı mektupta 1953 yılında Leros adasında başlayan yakıt, mühimmat ve telekomünikasyon ile ilgili altyapı tesisleri için kabul edilen 482 bin Sterlin değerindeki programın, bu adanın 1947 Paris Antlaşması'nda silahsızlandırılmış olması öngörüldüğünden muhtemel sorunlar yaratabileceği vurgulandı.