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    • Dünya
    • 27.06.2022 17:24
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    • 27.06.2022 17:25
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    Dünyanın sayılı milyarderlerinden Leonardo Del Vecchio hayatını kaybetti

    İtalya'nın ve dünyanın sayılı milyarderleri arasında yer alan lüks gözlük üreticisi firmasının kurucusu Leonardo Del Vecchio, hayatını kaybetti. Del Vecchio'nun kişisel servetinin 25 milyar euro olarak değerlendirildiği bildirildi.

    AA
    Dünya milyarderi öldü!

    İtalya'nın ve dünyanın sayılı milyarder iş insanları arasında yer alan lüks gözlük üreticisi firmasının kurucusu Leonardo Del Vecchio 87 yaşında hayatını kaybetti.

    25 MİLYAR EURO SERVETİ BULUNUYORDU
    Forbes dergisi, Del Vecchio'nun kişisel servetinin 25 milyar euro olarak değerlendirildiğini belirtti.

    Del Vecchio'nun bu servetiyle İtalya'nın en zengin 2'inci, dünyanın en zengin 54'üncü insanı olduğu kaydedildi.

    İtalya Başbakanı Mario Draghi, Del Vecchio'nun kaybı dolayısıyla yayımladığı taziye mesajında, İtalyan iş dünyasının başrolündeki isim olarak tanımladığı Del Vecchio'nun, Milano Martinitt yetimhanesinde bir çırak ve işçi olarak başladığı iş deneyiminde ülkenin en büyük şirketlerinden birini yarattığına dikkati çekti.

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