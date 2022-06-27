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    • Dünya
    • 28.06.2022 04:29
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    • 28.06.2022 04:41
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    ABD'nin Texas eyaletinin San Antonio kentinde göçmen olduğu düşünülen 42 kişi bir kamyonun içinde ölü bulundu!

    ABD'nin Texas eyaletinin San Antonio kentinde göçmen olduğu düşünülen 42 kişinin bir kamyonun içinde ölü bulunduğu, en az 16 kişinin ise hastaneye kaldırıldığı bildirildi.

    ABD’de bir kamyonda 42 kişi ölü bulundu

    ABD'nin Texas eyaletinin San Antonio kentinde göçmen olduğu düşünülen 42 kişinin bir kamyonun içinde ölü bulunduğu, en az 16 kişinin ise hastaneye kaldırıldığı bildirildi.

    ABD basınında yer alan habere göre, San Antonio kentinde terk edilmiş bir kamyon içinde göçmen olduğuna düşünülen 42 kişi ölü bulundu.

    Kamyondaki 16 kişi ise bölgedeki hastanelere kaldırıldı.

    Kamyonda bulunanların yasa dışı yollardan ABD'ye geçmeye çalıştığı tahmin ediliyor.

    San Antonio Polis Departmanı'nın kamyonun sürücüsünü aradığı belirtilirken, olaya ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

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    Haberler Dünya ABD'nin Texas eyaletinin San Antonio kentinde göçmen olduğu düşünülen 42 kişi bir kamyonun içinde ölü bulundu!
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