Böyle bir rekor yok! 40 yaşında 44 çocuk doğuran kadın

Mariem Nabatanzi, 40 yaşına kadar 44 çocuk dünyaya getirmişti. Üstelik kendisine hiçbir aile planlaması yolunun faydalı olmayacağı belirtilmişti.
5 KERE ÜÇÜZ, 5 KERE DÖRDÜZ, 4 KERE İKİZ ÇOCUK DÜNYAYA GETİRDİ
Doğu Afrika'da bulunan Uganda'da yaşayan kadın, dört takım ikiz, beş takım üçüz ve beş takım dördüz doğurdu. Mariem sadece bir kez tek bir çocuk doğurdu.
İLK ÇOCUĞUNU 13 YAŞINDA DOĞURDU
Mariem, ebeveynleri onu sattıktan sonra 12 yaşında evlendirildi ve kısa bir süre sonra hamile kaldı ve ilk çocuğunu sadece 13 yaşındayken doğurdu.
Mariem'in altı çocuğu öldü ve kocası onu terk etti. Adam tüm ailenin parasıyla kaçtı ve Mariem'i 20'si erkek ve 18'i kız olmak üzere çocuklarıyla tek başına bıraktı.
Dünya Bankası'na göre, doğum oranı ortalama kadın başına 5,6 çocuk olan Uganda'da aslında doğurganlık oranları çok daha yüksek. Gerçekte bu, dünya ortalaması olan 2,4 çocuğun iki katından fazla.
ONA 'MAMA UGANDA DİYORLAR'
Ancak kendi ülkesinde 'Mama Uganda' olarak adlandırılan Mariem, kısa sürede diğer kadınlardan farklı olduğunu fark etti.
Sürekli olarak ikiz, üçüz ve dördüz doğurmaya devam edince bir sağlık ocağına gitti.