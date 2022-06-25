Avrupa'yı kuraklık vurdu! Milano'da su tüketimini azaltacak tedbirler uygulamaya konuldu





Buna göre, bazı istisnalar haricinde kent genelindeki çeşmeler kapatılırken, yeşil alanların spreyleme yöntemiyle sulanması durduruldu. Yeni ekimi yapılmış fidanların ise sulama işlemlerinin durdurulmayacağı, fıskiyeli havuzların da açık kalmaya devam edeceği belirtildi.

Sala, kenttekileri içme suyu kullanımını en aza indirmeye davet etti.