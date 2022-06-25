Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Dünya
    • 25.06.2022 17:51
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 25.06.2022 17:56
    ABONE OL

    Avrupa'yı kuraklık vurdu! Milano'da su tüketimini azaltacak tedbirler uygulamaya konuldu

    Avrupa'da kuraklık kendisini iyiden iyiye hissettirmeye başladı. İtalya Milano'da kuraklıkla birlikte artan su tüketimine karşı bir dizi tedbirler uygulanacak. Yetkililer, kentte su tüketimini azaltacak bazı önlemler içeren karar imzaladı.

    Kuraklığın etkili olduğu Avrupa’da su krizi!

    İtalya'nın en büyük ikinci kenti Milano'da kuraklık sebebiyle su tüketimini azaltacak tedbirler yürürlüğe girdi.

    Aşırı sıcaklar sebebiyle ülkenin Lombardiya, Piyemonte, Emilia-Romagna ve Lazio bölgelerinde kuraklığın yol açtığı sıkıntılar devam ediyor.



    ACİL DURUM İLAN EDİLDİ
    Lombardiya genelinde kuraklık dolayısıyla 30 Eylül'e kadar acil durum ilan edildi.

    Lombardiya bölgesinin başkenti Milano'nun belediye başkanı Giuseppe Sala da kentte su tüketimini azaltacak bazı önlemler içeren karar imzaladı.



    Buna göre, bazı istisnalar haricinde kent genelindeki çeşmeler kapatılırken, yeşil alanların spreyleme yöntemiyle sulanması durduruldu. Yeni ekimi yapılmış fidanların ise sulama işlemlerinin durdurulmayacağı, fıskiyeli havuzların da açık kalmaya devam edeceği belirtildi.

    Sala, kenttekileri içme suyu kullanımını en aza indirmeye davet etti.



        SON 70 YILIN EN DÜŞÜK SEVİYESİ
        Kuraklık nedeniyle ülkenin kuzey bölgelerinden geçen en büyük nehri Po'nun su seviyesinin son 70 yılın en düşük düzeyine indiği açıklanmıştı.
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        144 tonluk kritik parçada işlem tamam!
        Haberler Dünya Avrupa'yı kuraklık vurdu! Milano'da su tüketimini azaltacak tedbirler uygulamaya konuldu
            SON DAKİKA