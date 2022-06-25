ABD'den bir silahlı saldırı haberi daha! Chicago'da etrafa rastgele ateş açan şüpheliler 5 aylık bir kız bebeği öldürdü

ABD'nin Chicago kentinde South Shore bölgesinde kimliği henüz tespit edilemeyen kişiler tarafından silahlı saldırı düzenlendi.
Etrafta araçla dolaşarak rastgele ateş eden saldırganlar, başka bir araçtaki 5 aylık bebeği vurdu.
Olay yerine gelen çok sayıda ilk yardım ve polis ekipleri geldi.
5 AYLIK ÇOCUK HAYATINI KAYBETTİ
Yetkililer, bebeğin Cecilia Thomas adında 5 aylık bir kız çocuğu olduğunu ve saldırıda hayatını kaybettiğini açıkladı.
Chicago polisi, başka bir araçta bulunan 41 yaşındaki bir adamın da gözünden yaralandığı ve hastaneye kaldırıldı bilgisini paylaştı.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
ABD'DE SİLAHLI SALDIRILAR
ABD'de sadece 2021 yılında okullarda 138 silahlı olay meydana geldi.
Bu yıl ise öne çıkan silahlı saldırılar şöyle:
Mayıs 14: Buffalo ; 10 kişi öldürüldü
Mayıs 15: Laguna Woods, Calif.; 1 kişi öldürüldü
Mayıs 15: Houston; 2 kişi öldürüldü
Mayıs 13: Milwaukee; 16 kişi yaralandı
Nisan 27: Biloxi, Miss. ; 4 kişi öldürüldü
Nisan 12: Brooklyn,NY; 10 kişi yaralı
Nisan 3: Sacramento; 6 kişi öldürüldü
Mart 19: Dumas, Ark.; 1 ölü 27 yaralı
Ocak 23: Milwaukee; 6 kişi öldürüldü
Mayıs 24: Teksas; 21 kişi öldürüldü
Haziran 3: Oklahoma; 5 kişi öldürüldü