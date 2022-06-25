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    • Dünya
    • 26.06.2022 00:23
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    • 26.06.2022 00:23
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    ABD'den bir silahlı saldırı haberi daha! Chicago'da etrafa rastgele ateş açan şüpheliler 5 aylık bir kız bebeği öldürdü

    ABD'den gelen silahlı saldırı haberlerinin ardı arkası kesilmiyor. Geçtiğimiz haftalarda bir ilkokulu ve hastaneye düzenlenen kanlı saldırıların etkisi sürerken bu kez de Chicago kentinde dehşete düşüren bir olay yaşandı. South Shore bölgesinde kimliği henüz tespit edilemeyen kişiler etrafa rastgele ateş açtı. Olayda 5 aylık bir kız bebek yaşamını yitirdi. İşte bu yıl içerisinde ABD'de öne çıkan silahlı saldırılar ve olay yerinden görüntüler...

    ABD’deki saldırıda 5 aylık bebek öldü

    ABD'nin Chicago kentinde South Shore bölgesinde kimliği henüz tespit edilemeyen kişiler tarafından silahlı saldırı düzenlendi.

    Etrafta araçla dolaşarak rastgele ateş eden saldırganlar, başka bir araçtaki 5 aylık bebeği vurdu.

    Olay yerine gelen çok sayıda ilk yardım ve polis ekipleri geldi.

    5 AYLIK ÇOCUK HAYATINI KAYBETTİ
    Yetkililer, bebeğin Cecilia Thomas adında 5 aylık bir kız çocuğu olduğunu ve saldırıda hayatını kaybettiğini açıkladı.

    Chicago polisi, başka bir araçta bulunan 41 yaşındaki bir adamın da gözünden yaralandığı ve hastaneye kaldırıldı bilgisini paylaştı.

    Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

    ABD'DE SİLAHLI SALDIRILAR
    ABD'de sadece 2021 yılında okullarda 138 silahlı olay meydana geldi.

    Bu yıl ise öne çıkan silahlı saldırılar şöyle:

    Mayıs 14: Buffalo ; 10 kişi öldürüldü
    Mayıs 15: Laguna Woods, Calif.; 1 kişi öldürüldü
    Mayıs 15: Houston; 2 kişi öldürüldü
    Mayıs 13: Milwaukee; 16 kişi yaralandı
    Nisan 27: Biloxi, Miss. ; 4 kişi öldürüldü
    Nisan 12: Brooklyn,NY; 10 kişi yaralı
    Nisan 3: Sacramento; 6 kişi öldürüldü
    Mart 19: Dumas, Ark.; 1 ölü 27 yaralı
    Ocak 23: Milwaukee; 6 kişi öldürüldü
    Mayıs 24: Teksas; 21 kişi öldürüldü
    Haziran 3: Oklahoma; 5 kişi öldürüldü

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    Haberler Dünya ABD'den bir silahlı saldırı haberi daha! Chicago'da etrafa rastgele ateş açan şüpheliler 5 aylık bir kız bebeği öldürdü
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