Kaynana şüphelendi şok gerçek ortaya çıktı! 10 aylık kocası meğer kadınmış

Endonezya'da yaşayan 22 yaşındaki genç kadın, çevrimiçi arkadaşlık sitelerinden kendine uygun bir eş arıyordu. İsmi sadece N.A. olarak açıklanan kadın, geçtiğimiz yıl bir web sitesinde Ahnaf Arrafif adındaki bir gençle tanıştı. Arrafif'in internet sitesindeki biyografisinde New York'ta eğitim görmüş bir nörolog olduğu yazıyordu. Uzun boylu, yakışıklı bir adama benziyordu. Birbirlerini internette bulan iki genç, kısa bir süre sonra mesajlaşmaya başladı.
HEMEN EVLENDİLER
Arrafif'in N.A.'nın memleketi Jabi'ye gelmesiyle çift Mayıs 2021'de ilk defa yüz yüze buluştu. Flört dönemleri ise oldukça kısa sürdü çünkü Arrafif genç kadına evlenme teklifi etti. Hatta Arrafif, N.A.'yı ikna etmek için defalarca ses kaydı gönderdi ve ısrarı sonuç verince evlendiler. Düğün 18 Temmuz 2021'de gerçekleşti ve dini nikahla kayıt dışı olarak evlendiler.
Başlangıçta evlilikleri güzel ilerliyordu. Hatta N.A.'nın dediğine göre, sıklıkla da birlikte oluyorlardı. Ancak cinsel ilişki sırasında Arrafif'in bazı kuralları vardı. Arrafif cinsel organına doğrudan bakılmamasını istiyordu. Ayrıca Arrafif yalnızca ışıklar kapalıyken çıplak kalacağını ve eğer olur da hava aydınlık olursa N.A.'nın gözlerini bir bezle kapatması gerektiğini söylüyordu. Evlilikleri süresince genç kadın bunların hiçbirini yadırgamadı.
PARA İSTEMEYE BAŞLADI
Damat gün geçtikçe N.A.'nın annesini de etkisi altına aldı. O kadar iyi anlaşıyorlardı ki kısa süre sonra Arrafif iç güveysi olarak kaynanasının yanına taşındı. Ancak Arrafif'in bir işi olmadığı anlaşılınca işin rengi değişti. N.A. ve annesi durumdan şüphelenmeye başladı. Çünkü Arrafif yalnızca evlerine taşınmakla kalmamış, para istemeye de başlamıştı. Birkaç ay bu şekilde devam etti. Ancak genç kadının annesi damadının bir dolandırıcı olduğuna giderek ikna oluyordu. Ayrıca Arrafif'in erkek olmadığından şüphelendiği için kimlik belgesine de ulaşmaya çalıştı ve son olarak geçen nisan ayında artık dayanamayan kaynana, ona bir erkek olmadığını söyledi. Arrafif'in kaçacak yeri kalmamıştı ve her şey o anda gün yüzüne çıktı! Arrafif aslında Erayani Arrafif adında bir kadındı.