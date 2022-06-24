Kaynana şüphelendi şok gerçek ortaya çıktı! 10 aylık kocası meğer kadınmış

HEMEN EVLENDİLER

Arrafif'in N.A.'nın memleketi Jabi'ye gelmesiyle çift Mayıs 2021'de ilk defa yüz yüze buluştu. Flört dönemleri ise oldukça kısa sürdü çünkü Arrafif genç kadına evlenme teklifi etti. Hatta Arrafif, N.A.'yı ikna etmek için defalarca ses kaydı gönderdi ve ısrarı sonuç verince evlendiler. Düğün 18 Temmuz 2021'de gerçekleşti ve dini nikahla kayıt dışı olarak evlendiler.

Başlangıçta evlilikleri güzel ilerliyordu. Hatta N.A.'nın dediğine göre, sıklıkla da birlikte oluyorlardı. Ancak cinsel ilişki sırasında Arrafif'in bazı kuralları vardı. Arrafif cinsel organına doğrudan bakılmamasını istiyordu. Ayrıca Arrafif yalnızca ışıklar kapalıyken çıplak kalacağını ve eğer olur da hava aydınlık olursa N.A.'nın gözlerini bir bezle kapatması gerektiğini söylüyordu. Evlilikleri süresince genç kadın bunların hiçbirini yadırgamadı.