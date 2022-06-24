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    • Dünya
    • 24.06.2022 12:55
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    • 24.06.2022 12:55
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    İsveç'te terör örgütü YPG/PKK hakkında skandal karar: Soruşturma sonlandırıldı!

    Son dakika haberi! İsveç polisi, terör örgütü YPG/PKK'nın elebaşı Abdullah Öcalan'ın fotoğrafı ve örgüte ait görsellerin projeksiyonla binalara yansıtıldığına dair sosyal medyada dolaşan paylaşımlarla ilgili yürüttüğü soruşturmayı sonlandırdı.

    takvim.com.tr
    AJANSLAR
    İsveç’ten skandal YPG/PKK kararı!

    İsveç polisi, terör örgütü YPG/PKK'nın elebaşı Abdullah Öcalan'ın fotoğrafı ve örgüte ait görsellerin projeksiyonla binalara yansıtıldığına dair sosyal medyada dolaşan paylaşımlarla ilgili yürüttüğü soruşturmayı sonlandırdı.

    İsveç devlet radyosu SR'nin haberine göre, Stockholm Belediyesinin söz konusu olay hakkında yaptığı suç duyurusunu inceleyen polis, delil yetersizliğini gerekçe göstererek soruşturmayı tamamladı.

    Terör örgütü YPG/PKK'nın İsveç ile bağlantılı sosyal medya hesaplarında, 17 Haziran'da projeksiyonla terör örgütüne ait sembollerin başkent Stockholm'deki tarihi belediye binasına ve Globen Avicii Arena Spor Salonu'nun tavanına yansıtıldığına dair görüntüler paylaşılmıştı.

        Türkiye'nin Stockholm Büyükelçisi Hakkı Emre Yunt'a bilgi veren polis, olayı doğrulamıştı.

        Tepkilerin ardından Stockholm Belediyesi tarafından suç duyurusunda bulunulmuştu.

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