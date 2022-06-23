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    • Dünya
    • 23.06.2022 16:37
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    • 23.06.2022 16:37
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    Nike Rusya'dan tamamen çekiliyor! Tüm operasyonlar durduruldu

    Ukrayna'ya açtığı savaş sonrası küresel şirketler teker teker Rusya'dan çıkmaya devam ediyor. Son olarak dünyanın en ünlü spor giyim markalarından olan Nike, Rusya'daki operasyonlarını tamamen durdurduğunu açıkladı.

    Ünlü marka Rusya’dan tamamen çekiliyor! Durduruldu

    ABD merkezli spor giyim markası Nike, bugün Rusya'daki iş ortaklarına gönderdiği bir e-postada ülkedeki tüm operasyonlarını durduğunu açıkladı. Bu kararla birlikte Nike, Rusya'dan tamamen çekilmiş olacak.

    Nike, 3 Mart'ta Ukrayna işgaline tepki olarak Rusya'da işlettiği tüm mağazalarındaki operasyonları geçici olarak askıya alacağını ve halen açık olan mağazaların ortaklar tarafından işletilmeye devam edileceğini duyurmuştu.

    Firma, e-postayla bugün gönderdiği e-postada, "NIKE, Rusya pazarından ayrılma kararı aldı. Önceliğimiz, önümüzdeki aylarda operasyonlarımızı küçültürken çalışanlarımızı tam olarak desteklediğimizden emin olmak" denildi.

    RUSYA NIKE'NİN GELİRİNİN YALNIZCA YÜZDE 1'İNİ OLUŞTURUYORDU
    Nike'nin aldığı bu karar aslında sembolik. Şirket, gelirinin %1'inden azını Rusya ve Ukrayna'dan elde ediyordu.

    Ukrayna'daki savaş nedeniyle Rusya'yı terk edecek firmalar, Rusya'nın küresel şirketlere karşı mal varlıklarına el koymayı ve cezai yaptırımlara izin veren yeni yasaları çıkarmaya hazırlanması üzerine ülkeyi terk etme planlarını hızlandırdı.

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